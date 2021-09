© Copyright : Mat Napo - Unsplash

Les jeunes non scolarisés âgés de 12 à 18 ans recevront prochainement leurs premières doses de vaccins anti-Covid-19, a appris Le360 auprès d’un membre du Comité national de la vaccination.

Le Maroc ouvrira dans les jours à venir la vaccination aux plus de 12 ans, affirme le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination dans une déclaration pour Le360.

Le Dr Saïd Afif, qui est aussi le président d'InfoVac, plateforme d'experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination, a en effet souligné que le démarrage de cette opération est tributaire de l’opération de l’identification des adolescents, non scolarisés, âgés de 12 à 18 ans.

"Les autorités compétentes vont procéder à la mise à jour des données dont elles disposent afin d’identifier les personnes non scolarisées âgées de 12 à 18 ans", indique le membre du Comité national de la vaccination.

Pour rappel, le Comité scientifique en charge de la stratégie nationale de vaccination avait précédemment recommandé la vaccination des jeunes âgés de plus de 12 ans en vue de protéger tous les citoyens au regard de la recrudescence des cas d'infection parmi cette tranche d'âge.

Ce même Comité considère la vaccination de cette tranche d’âge comme un pas important pour accélérer la réalisation de l'immunité collective avec l'adoption des vaccins de Sinopharm et de Pfizer, dont l'expérience à l'international a démontré l'efficacité chez les enfants de 12 ans et plus.