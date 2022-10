© Copyright : DR

Les mesures temporaires contre une augmentation du prix des examens biologiques du diagnostic du Covid-19 seront maintenues tout au long de l'actuel contexte d’état d’urgence sanitaire, est-il spécifié dans la dernière livraison du Bulletin officiel.

Selon une décision de la ministre de l’Economie et des Finances, publiée dans le dernier Bulletin officiel, les mesures temporaires contre l'augmentation du prix des examens biologiques de dépistage et de diagnostic de l’infection par le virus SARS-CoV-2 seront maintenues tout au long de l’état d’urgence sanitaire, en raison de la persistance de circonstances exceptionnelles, dues à la propagation du virus du Covid-19.

L’arrêté réglementant le prix des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 a été publié, rappelons-le, au Bulletin officiel, le 9 septembre 2021. Le prix de ces tests, plafonnés, ont été proposés par la commission interministérielle des prix, en concertation avec les professionnels du secteur.

Le prix du test RT-PCR est ainsi fixé à 400 dirhams, le test PCR et ses variantes isothermiques (test rapide) à 600 dirhams, et le test antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé et nasopharyngé se vend à 190 dirhams.

Le test sérologique automatisé quantitatif (IgM) est à 170 dirhams, le test sérologique automatisé quantitatif (IgG) est à 170 dirhams et le test sérologique rapide qualitatif à 120 dirhams.