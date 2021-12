© Copyright : DR

Alors que le pass vaccinal devient obligatoire pour accéder aux tribunaux à partir de ce lundi 20 décembre, des centaines d’avocats ont préféré déserter les audiences pour signifier leur rejet de cette mesure qui s’inscrit, à leurs yeux, en porte-à-faux avec l’esprit de la constitution.

A partir de ce lundi 20 décembre 2021, l’accès aux tribunaux est désormais conditionné à la présentation du pass vaccinal. Cette mesure a été actée la semaine dernière par une circulaire conjointe du ministère de la Justice, de la présidence du ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

Les robes noires n’ont pas tardé à réagir à cette circulaire et ont clairement exprimé, via un communiqué, leur rejet de cette mesure qui ne «tient pas compte de l’indépendance et des spécificités du métier métier d’avocat», outre le fait qu’elle «s’inscrit en porte-à-faux avec l’esprit de la constitution dans le domaine des droits et des libertés».

Dans ce communiqué sanctionnant la réunion de son bureau, le 18 décembre dernier, l’Association des barreaux du Maroc a fait savoir son «refus catégorique» et a appelé au «retrait immédiat» de cette mesure.

© Copyright : DR

Le bureau de l’association a incité l’ensemble des avocats à faire preuve de solidarité face à toute restriction d’accès aux tribunaux touchant le corps des avocats.

Plusieurs autres associations représentatives ont diffusé à leur tour des communiqués appelant «au respect de la sécurité juridique et judiciaire et à la préservation des droits de la défense». C'est notamment le cas de l'Association des jeunes avocats de Casablanca.

© Copyright : DR

© Copyright : DR

Joignant la parole à l'acte, des centaines d’avocats se sont regroupés devant les tribunaux du Royaume au matin de ce lundi 20 décembre, après qu’on leur a refusé l’accès aux audiences, faute de pass vaccinal. Cette situation a entraîné une paralysie d'un pan entier du système judiciaire marocain.

Si le pass vaccinal devient obligatoire pour accéder à la quasi-totalité des enceintes administratives au Maroc, certaines administrations n’hésitent pas à exiger des citoyens une photocopie de leur pass vaccinal, en contrepartie de l’octroi de documents administratifs.

Une mesure qui, au-delà de son fondement légal contestable, va à l'encontre des efforts entrepris par le Maroc pour protéger l'environnement.