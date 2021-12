© Copyright : Ministères de la Santé / Intérieur

Si certaines annexes administratives à Casablanca ont commencé à exiger une photocopie du pass vaccinal en contrepartie de l’octroi de documents administratifs, une source au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration rejette le bien-fondé de cette mesure qui ne respecte pas l’environnement.

La scène s’est produite au matin de ce mardi 14 décembre 2021, au sein de l’annexe administrative Mimousa, à Aïn Sebaâ (Casablanca). Plusieurs citoyens se sont vu refuser l’octroi d’un certificat de résidence s’ils ne présentaient pas une photocopie du pass vaccinal. Ces mêmes citoyens ont pourtant présenté l’original du précieux sésame pour accéder à l’enceinte administrative. «Ce sont les instructions du gouverneur», se sont défendus les agents d’autorité présents sur place, imputant cette décision à une instruction orale émanant du caïd et du gouverneur de la Préfecture de Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi.

Contactée par Le360, une source au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration a affirmé qu’à aucun moment une photocopie du pass vaccinal ne peut être exigée en contrepartie d’un service administratif. L’obligation du pass vaccinal concerne juste l’accès aux administrations. «A partir du moment où le citoyen a pu accéder au siège de l’administration, cela suffit pour justifier la validité de son certificat vaccinal. Il n’est même pas tenu de le présenter une nouvelle fois ou d’en fournir une copie. Le fait d’exiger une photocopie du pass vaccinal n’a aucun fondement légal et c’est une mesure qui encourage le gaspillage du papier et ne concourt pas à protéger l’environnement», poursuit la même source.

Depuis le début de la campagne vaccinale, le 29 janvier 2021 et à hier, 13 décembre 2021, rappelons-le, plus de 49,29 millions de doses au total ont été administrées: 24,47 millions pour la première dose, 22,78 millions pour la deuxième -mais seulement 2,03 millions pour la troisième.