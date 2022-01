© Copyright : DR

Les cas de contamination au Covid-19 sont en baisse dans les écoles publiques et privées du Maroc, indique le dernier bilan épidémiologique hebdomadaire du ministère de l’Education nationale et du préscolaire. Des statistiques valables sur la période du 24 au 29 janvier 2022.

Les contaminations au Covid-19 dans les écoles publiques et privées du Maroc ont été en baisse au cours de la semaine écoulée, sur un laps de temps défini du 24 au 29 janvier 2022, indique le bilan hebdomadaire diffusé ce lundi 31 janvier par le département que dirige Chakib Benmoussa.

Au cours de cette semaine, il y a eu 3287 infections, contre 5802 une semaine auparavant, à savoir une baisse de 43,3%. En tout, 159 établissements scolaires ont été fermés, contre 196 une semaine auparavant, soit une baisse de l'ordre de 18,87%.

Ej ce qui concerne les établissements relevant des missions étrangères au Maroc, seuls 14 d'entre eux ont fermé leurs portes et sont passés à l’enseignement à distance, contre 30 la semaine précédente.

C’est dans l'agglomération de Rabat-Salé que le plus grand nombre d’écoles touchées a été recensé, avec, en tout, 100 fermetures et 575 cas de contaminations, suivi de la région de Casablanca-Settat, avec 12 fermetures et 244 contaminations, et enfin, Marrakech-Safi avec 4 écoles fermées, et 219 cas de contaminations.

Par ailleurs, il y a eu toujours très peu de cas de contaminations au Covid-19 dans les Provinces du Sud, où les statistiques sont en baisse, aussi bien à Guelmim-Oued Noun, qu'à Lâayoune-Sakia El Hamra et à Dakhla-Oued Eddahab.

