Les cas de contamination au Covid-19 sont en hausse dans les écoles publiques et privées du Maroc, indique le dernier bilan épidémiologique du 17 au 22 janvier 2022 du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

En tout, au cours de la semaine écoulée, il y a eu 5802 contaminations, (1000 cas supplémentaires), 196 écoles fermées (soit 65 établissements de plus), 495 classes fermées (308 classes de plus) et 30 établissements des missions étrangères (6 établissements de plus) ont basculé vers l’enseignement à distance, indique en substance le troisième bilan épidémiologique hebdomadaire préparé par le département que dirige Chakib Benmoussa, et qui a été diffusé ce lundi 24 janvier 2022.

C’est dans l'agglomération de Rabat-Salé où le plus grand nombre d’écoles touchées a été recensé, avec, en tout, 112 fermetures et 1.273 cas de contaminations, suivi de la région de Casablanca-Settat, avec 18 fermetures (contre 35 la semaine dernière) et 783 contaminations, et enfin, Marrakech-Safi avec 12 écoles fermées, 21 classes dont les cours ont été suspendus et 674 cas de contaminations.

Par ailleurs, il y a eu très peu de cas de contaminations au Covid-19 dans les Provinces du Sud, où les statistiques sont en baisse, aussi bien à Guelmim-Oued Noun, qu'à Lâayoune-Sakia El Hamra et à Dakhla-Oued Edahab. Pour preuve, aucune école n’a fermé ses portes et les cours se poursuivent normalement.

