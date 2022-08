© Copyright : Mounir El Ayouchi / MAP

La situation épidémiologique se caractérise désormais par l'amélioration continue de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques, aussi bien de contamination, de gravité et de mortalité, selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet.

Les indicateurs épidémiologiques de circulation du SARS-CoV-2 sont au vert, que ce soit pour le taux de positivité hebdomadaire, lequel a diminué de 3,2 à 1,8%, ou pour le taux de reproduction s’élève à 0,85, apprend-on d’une publication sur LinkedIn du coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet.

Le nombre de nouveaux cas de Covidose grave continue également sa tendance à la baisse, avec 20 nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs durant la semaine allant du 8 au 14 août 2022, contre 61 la semaine d’avant. Le nombre de décès hebdomadaires diminue aussi avec 12 décès recensés, dont l'âge moyen est de 74 ans, tous avec des comorbidités, 7 non vaccinés, 4 doublement vaccinés et 1 triplement vacciné, dont la dernière dose remonte à 7 mois.

Pour le Dr Mouad Merabet, la période inter-vague actuelle sera caractérisée par une faible circulation virale, mais très probablement à un degré plus élevé que la troisième période inter-vague. La population vulnérable, à savoir les personnes âgées et/ou avec maladie(s) chronique(s) est donc invitée à compléter son schéma vaccinal (booster et rappel).

Ce médecin indique, par ailleurs, que l’émergence d’une autre vague est très probable durant la saison hivernale. Les sujets symptomatiques doivent rapidement consulter, s'auto-isoler et prendre précocement et correctement leur traitement.

Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé, mardi 9 août, la fin de la deuxième vague d'Omicron, après deux semaines consécutives de niveau de transmission faible de la circulation communautaire du Covid-19.

Dans le détail, cette vague a duré 11 semaines. Elle a atteint son pic dans les deux semaines du 20 juin au 3 juillet. Quelque 182 décès ont été recensés lors de cette 2ème vague, contre 1.182 durant la première, soit une baisse de 85%. Quant aux cas graves hospitalisés dans les services de réanimation, leur nombre s’est élevé à 999 cas, contre 4.201 cas, lors de la précédente vague.