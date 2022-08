© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, ce mardi 9 août, la fin de la deuxième vague d'Omicron, après deux semaines consécutives de niveau de transmission faible de la circulation communautaire du Covid-19.

Dans sa présentation du bilan mensuel de la situation épidémiologique, pour la période allant du 5 juillet au 8 août, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Mrabet, a annoncé la fin de la 2e vague d'Omicron et le début de la quatrième intervague.

Il a tenu à souligner que la fin de cette 2e vague d’Omicron n’est pas synonyme de fin de la pandémie, précisant que la propagation du virus se poursuivra à un niveau faible avec la possibilité de la parution d'une éventuelle vague, mais pas imminente.

Dans le détail, cette vague a duré 11 semaines. Elle a atteint son pic dans les deux semaines du 20 juin au 3 juillet. Une décroissance graduelle du niveau de la circulation du virus a, par ailleurs, été observée lors des deux dernières semaines.

Le taux de positivité est passé de 22,6% pendant la semaine du pic à 3,2% la semaine dernière, a signalé Mouad Mrabet, tout en faisant état d'une baisse de 76% des cas graves hospitalisés dans les services de réanimation, et dont le nombre s’est élevé à 999 cas en cette 2e vague d’Omicron (contre 4.201 cas, lors de la précédente vague).

Par ailleurs, 182 décès ont été recensés lors de cette 2e vague d’Omicron, contre 1.182 durant la première, soit une baisse de 85%.

Concernant la campagne nationale de vaccination, quelque 67,8% de la population cible ont reçu la 1re dose, près de 63,7% ont reçu la 2e et 18,3% se sont vus administrer la 3e, alors que près de 30.000 personnes ont reçu la 4e.

Ce responsable du ministère de la Santé et de la Protection sociale a réitéré l'appel à l'ensemble des citoyens âgés de plus 60 et ceux de 18 ans et plus atteints de maladies chroniques à recevoir la dose de rappel, six mois après avoir reçu la 3e dose, exhortant les personnes qui présentent des symptômes respiratoires à porter le masque et à cesser toute activité professionnelle ou sociale, tout en se rendant dans les établissements de santé pour diagnostic et traitement approprié.