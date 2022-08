Covid-19 au Maroc: 74 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 1.951 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

© Copyright : MAP

Deux décès, 74 nouveaux cas de contamination et 308 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.951, alors que plus de 6,7 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 113 cas de contamination et 96 guérisons. Le pays totalise 268.254 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.076 guérisons. En Tunisie, 1.128.693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.657 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? Hong Kong va réduire la quarantaine obligatoire en hôtel d'une semaine à trois jours pour les personnes arrivant de l'étranger, a annoncé lundi le chef de l'exécutif de la ville John Lee. A partir de vendredi, les voyageurs en provenance de l'étranger devront passer trois nuits dans l'un des hôtels de quarantaine désignés par le gouvernement, avant de surveiller leur état de santé à la maison ou dans un hôtel de leur choix pendant quatre jours, a précisé M. Lee. Autrefois carrefour asiatique en matière de transport et de logistique, Hong Kong est coupé du monde depuis plus de deux ans du fait d'une politique sanitaire draconienne en ligne avec la stratégie zéro-Covid de la Chine. Appliquant des mesures sanitaires parmi les plus strictes au monde, Hong Kong exige des voyageurs arrivant de l'étranger qu'ils respectent une quarantaine de sept jours à l'hôtel, ponctuée de plusieurs dépistages. Le milieu des affaires s'est plaint de cette politique qui empêche les employés de se rendre à l'étranger. Le président américain Joe Biden a mis fin à son strict isolement dimanche après avoir été testé négatif au Covid-19 pour le deuxième jour d'affilée, a annoncé la Maison Blanche. Le dirigeant septuagénaire peut désormais se rendre à des événements publics «en toute sécurité» et reprendre ses voyages, a indiqué son médecin Kevin O'Connor dans une lettre. «Je me sens bien», a assuré tout sourire le président démocrate à des journalistes quelques instants avant de prendre un hélicoptère vers sa résidence secondaire à Rehoboth Beach dans le Delaware, son premier déplacement hors de la capitale américaine depuis le 20 juillet. Le Maroc se prépare à la cohabitation avec la Covid-19 Il s'est aussi dit optimiste quant à l'adoption au Sénat dimanche d'une nouvelle version de sa grande réforme sociale et climatique. «Je pense que ça va être adopté», a-t-il lancé. Selon son agenda officiel, Joe Biden doit voyager ce lundi dans l'Etat américain du Kentucky, victime d'inondations dévastatrices. Testé positif au Covid-19 pour la première fois le 21 juillet, Joe Biden avait testé négatif, puis été victime d'un rebond de positivité le 30 juillet. Il était isolé à la Maison Blanche depuis une semaine. La pandémie a fait officiellement au moins 6.437.057 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.058.738), devant le Brésil (680.051), l'Inde (526.730) et la Russie (382.786). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami