Covid-19 au Maroc: 80 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 1.059 cas actifs

Une infirmière s'apprête à administrer un vaccin contre le Covid-19, à Salé.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

1 décès, 80 nouveaux cas de contamination et 139 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.059, alors que plus de 6,7 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bulletin quotidien covid-19 du dimanche 14 août 2022; © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 142 cas de contamination et 113 guérisons. Le pays totalise 269.008 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.688 guérisons. En Tunisie, 4.581 cas de contamination et 34 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.139.241 cas de contamination, dont 29.153 décès et 1.112.157 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.705 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: fin de la deuxième vague Omicron A la plage ou au musée, les français peuvent respirer. L'état d'urgence sanitaire pour lutter contre le Covid est terminé en France depuis le 1er août 2022. La vague actuelle, qui avait commencé début juin, a poursuivi début août le recul entamé depuis plusieurs semaines, en matière de cas comme d’hospitalisations, a annoncé jeudi Santé publique France. Du 1er au 7 août, «la circulation du SARS-CoV-2 (a poursuivi) sa diminution sur le territoire national, accompagnée d’une baisse des admissions à l’hôpital», a résumé l'agence sanitaire dans un bulletin hebdomadaire. En une semaine, les hospitalisations ont donc baissé (-28 %), y compris pour les seuls soins critiques (-26 %). Le nombre de cas a lui continué à reculer, comme depuis plusieurs semaines. 24.312 cas avaient été détectés ce jeudi, contre près de 34.000 une semaine plus tôt. La dernière vague en date s’est déclarée début juin. Certains chercheurs avaient alors exprimé leurs craintes quant aux hospitalisations dans un contexte marqué par la fin de quasiment toutes les restrictions, dont le port du masque obligatoire dans les transports, et les incertitudes autour des variants BA.4 et BA.5 d’Omicron. En fin de compte, le nombre de personnes hospitalisées avec Covid semble toucher un plateau à un niveau moindre, autour de 20.000, que lors des principales vagues précédentes. Comme la semaine précédente, le recul des cas et des hospitalisations concerne toutes les régions de métropole. «Toutefois, les indicateurs virologiques et hospitaliers (restent) élevés», a prévenu Santé publique France, recommandant toujours d’appliquer les gestes barrières dont le port du masque dans les transports. En chiffres, les effets dévastateurs du Covid-19 sur l'emploi des jeunes en Afrique La pandémie a fait officiellement au moins 6.454.068 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.062.333), devant le Brésil (681.480), l'Inde (527.037) et la Russie (383.125). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami