Covid-19 au Maroc: 78 nouvelles contaminations en 24 heures, 7 décès et 1.674 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

7 décès, 78 nouveaux cas de contamination et 310 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.674, alors que plus de 5,88 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 8 mars © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 32 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 34 guérisons. Le pays totalise 265.297 cas de contamination, dont 6.857 décès et 177.898 guérisons. En Tunisie, 120 nouveaux cas de contamination, 6 décès et 2.107 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.016.894 cas de contamination, dont 27.959 décès et 974.778 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination et 2 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.652 cas de contamination au Covid-19, dont 980 décès et 57.641 guérisons. Covid-19: au moins 16.000 décès évités au Maroc depuis le début de la pandémie La Malaisie va rouvrir ses frontières aux touristes entièrement vaccinés contre le Covid-19 à partir du 1er avril, ont annoncé les autorités mardi, rejoignant un nombre grandissant de pays allégeant leurs restrictions dans le but de vivre avec le virus. Le pays d'Asie du sud-est, dépendant du tourisme et connu pour ses plages de sable blanc et ses forêts luxuriantes, a fermé ses frontières en mars 2020. Désormais, il suffira de montrer un simple test négatif pour y entrer. Cette réouverture intervient alors que la Malaisie a recensé plus de 25.000 infections au Covid-19 par jour ces dernières semaines, la plupart bénignes. Cette décision fait écho à celle des pays voisins, comme Singapour, la Thaïlande ou les Philippines, qui assouplissent progressivement leurs règles d'entrée pour attirer à nouveau les touristes. En France, les centres de vaccination dédiés spécifiquement au Covid-19 n'ont «pas vocation à perdurer» après la fin mars, si la vague épidémique continue de refluer en France, a indiqué mardi le ministère de la Santé. Covid-19: voici comment circule le virus dans les différentes régions du Maroc A l'approche de la fin de l'obligation du pass vaccinal, la campagne de vaccination a connu «un ralentissement assez marqué» la semaine dernière avec 309.000 injections, tendance qui devrait «se poursuivre», selon le ministère. Le nombre de centres de vaccination «actifs», qui effectuent plus de 100 injections anti-Covid hebdomadaires, s'est déjà réduit à 400, contre 700 la semaine précédente, a-t-on précisé de même source. Les Etats-Unis expédient mardi 840.000 doses du vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19 en Ouganda, via un mécanisme international spécialement destiné aux situations de crise humanitaire, a annoncé un responsable de la Maison Blanche. Il s'agira de la première livraison de vaccins Johnson & Johnson dans le cadre du «tampon humanitaire», un stock de vaccins géré par le mécanisme international Covax, et qui doit bénéficier à des populations vulnérables restées à l'écart de campagnes de vaccination gouvernementales. Les Etats-Unis vont par ailleurs constituer un stock de 300.000 autres doses du même vaccin qui pourront être distribuées dans le monde entier à du personnel humanitaire ou à des missions de maintien de la paix des Nations unies, selon la même source. Officiel. Covid-19 au Maroc: allègement des mesures de contrôle à l'arrivée dans les aéroports La pandémie a fait officiellement au moins 6.029.410 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 448 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11h GMT. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (985.914), devant le Brésil (652.418) et l'Inde (515.241). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 640 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (515), la Bosnie-Herzégovine (473), la Hongrie (458), et la Macédoine du Nord (436). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami