Covid-19 au Maroc: 77 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 1.159 cas actifs

Un espace dédié à la réalisation des tests antigéniques à l'aéroport international de Marrakech-Ménara.

© Copyright : MAP

Un décès, 77 nouveaux cas de contamination et 396 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.159, alors que plus de 5,93 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 10 mars 2022 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 23 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 29 guérisons. Le pays totalise 265.346 cas de contamination, dont 6.860 décès et 177.955 guérisons. En Tunisie, 540 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 1.949 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.018.447 cas de contamination, dont 28.009 décès et 978.788 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.656 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès. Covid-19 au Maroc: le prix des tests de dépistage plafonné pour six mois encore La Chine a fait état jeudi de 402 nouveaux cas de Covid-19, soit près du double de la veille, au moment où la très contagieuse souche Omicron touche désormais le tiers des provinces du pays. Ces contaminations restent sans commune mesure avec les bilans dans le reste du monde, mais elles sont pour la Chine à leur plus haut niveau depuis mars 2020. Le pays, où le coronavirus a été initialement détecté fin 2019, observe une politique du zéro-Covid, qui a permis d'endiguer rapidement l'épidémie, mais s'accompagne d'un coût social et économique élevé. Du 3 au 9 mars, près de 141,7 admissions à l’hôpital en moyenne ont été enregistrées en Belgique chaque jour pour cause de Covid-19, une augmentation de 4% par rapport à la période de référence précédente, selon les données de l’Institut de santé publique Sciensano publiées jeudi matin. Au total, 2.010 personnes hospitalisées sont positives au coronavirus (-6 % en une semaine), dont 192 traitées aux soins intensifs (-10 %). La Suisse compte jeudi 32.128 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). On déplore 9 décès supplémentaires et 121 malades ont été hospitalisés. Il y a sept jours, l'OFSP avait annoncé 23.023 cas. Le même jour, il dénombrait 8 décès et 132 hospitalisations supplémentaires. En une semaine, le nombre de nouveaux cas a ainsi augmenté de 39,5%. Les hospitalisations ont dans le même temps baissé de 8,3%. 626 personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs. Le taux de positivité s'élève à 46,4%, contre 43,3% il y a une semaine. Le gouvernement autrichien a annoncé mercredi la suspension de la loi sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19, face à la moindre dangerosité du variant Omicron. La loi était entrée en vigueur le 5 février, une mesure inédite dans l'Union européenne et qui avait suscité une forte opposition d'une partie de la population de 8,9 millions d'habitants. Les contrôles devaient débuter mi-mars, avec des sanctions variant de 600 à 3.600 euros. Covid-19 au Maroc: réouverture des discothèques ce mercredi 9 mars En Corée du Sud, les cas quotidiens de nouveau coronavirus sont restés au-dessus de la barre des 300.000 ce jeudi pour le deuxième jour consécutif dans un contexte de propagation rapide du variant Omicron hautement transmissible. Le pays a signalé 327.549 nouvelles infections locales, portant le bilan à 5.539.650, selon l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA). Le décompte a affiché une légère baisse par rapport aux 342.446 cas signalés mercredi. La vague sans précédent des infections a entraîné une hausse du nombre de décès dus au Covid-19 et de patients gravement malades. Le pays a ajouté 201 décès supplémentaires liés au Covid-19, portant le total à 9.646, selon la KDCA. Le taux de mortalité était de 0,17%. La pandémie a fait officiellement au moins 6.011.769 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 447 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (961.935), devant le Brésil (652.829) et l'Inde (515.355). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (517) et la Bosnie-Herzégovine (475). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami