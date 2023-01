Covid-19 au Maroc : 6 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 364 cas actifs

Un technicien de laboratoire analyse les résultats d'un test de diagnostic du Covid-19.

© Copyright : Mufid Majnun / Unsplash

Aucun décès, 6 nouveaux cas de contamination et 49 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 364 alors que plus de 6.8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.229 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.650 guérisons. En Tunisie, 94 nouveaux cas de contamination et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.571 cas de contamination, dont 29.284 décès et 1.134.301 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Cinquième vague de Covid-19 au Maroc: ce qu’il faut retenir Une douzaine de pays ont décidé d'imposer de nouvelles régulations anti-Covid aux voyageurs en provenance de Chine, pays frappé par une envolée des cas depuis sa décision d'assouplir sa stricte politique sanitaire. Les voyages de Chine et vers la Chine pourraient se multiplier depuis que Pékin a annoncé la fin, à partir de dimanche, des quarantaines obligatoires à l'arrivée sur son territoire, dernier vestige de sa stratégie dite Zéro Covid A partir de jeudi, les Etats-Unis requièrent à l'entrée du territoire un test Covid négatif réalisé obligatoirement 48 heures avant le départ de Chine ou bien un document prouvant que le passager a guéri du coronavirus dans les 90 jours précédents. Sont acceptés «un test PCR ou un autotest antigénique administré et vérifié par un fournisseur agréé ou un service de télémédecine», selon les Centres américains de contrôle des maladies. Ces règles s'appliquent aussi aux voyageurs en provenance de Hong Kong et Macao. En France, les passagers venant de Chine doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif réalisé 48 heures avant leur vol. L'Italie et l'Espagne requièrent également un dépistage du Covid. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Le Maroc a adopté la mesure la plus stricte: il interdit purement et simplement l'entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de Chine, «quelle que soit leur nationalité». Et ce à partir de mardi « jusqu'à nouvel ordre », afin d'«éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences», selon le ministère des Affaires étrangères. Les tests PCR effectués depuis dimanche de manière aléatoire sur les passagers entrant en France en provenance de Chine vont «permettre de suivre les différents variants», a déclaré le ministre de la Santé, François Braun, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. «Ce contrôle à l'arrivée n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire, mais c'est un contrôle plus scientifique, qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement précise les différents variants», a déclaré à la presse François Braun, accompagné du ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. «Ce sont essentiellement des variants Omicron qu'il y a actuellement en Chine», a poursuivi François Braun, évoquant «une discussion au niveau européen dans la semaine pour harmoniser ce modèle de prise en charge». Depuis dimanche, les voyageurs en provenance de Chine doivent obligatoirement porter un masque chirurgical et ils ont consenti au préalable à être soumis à des tests PCR aléatoires, à leur arrivée. A partir de jeudi, ils devront aussi présenter un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 48 heures au départ de leur vol. La France, comme le Royaume-Uni, l'Italie ou les Etats-Unis, a pris ces mesures face à l'explosion des cas d'infections au coronavirus en Chine, qui a levé début décembre ses mesures de restrictions.Les mesures sont prévues jusqu'au 31 janvier. Depuis la levée des restrictions, les hôpitaux chinois sont submergés par une déferlante de malades pour la plupart âgés et vulnérables, car peu ou pas vaccinés. La pandémie a fait officiellement au moins 6.698.288 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.118.373), devant le Brésil (693.949), l'Inde (530.707) et la Russie (393.805). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami