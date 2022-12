© Copyright : Saad Zouhri / Le360

Aucun décès, 47 nouveaux cas de contamination et 79 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 et 31 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 453, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.223 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.647 guérisons.

En Tunisie, 94 nouveaux cas de contamination et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.571 cas de contamination, dont 29.284 décès et 1.134.301 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès.

Des fonctionnaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont rencontré, vendredi 30 décembre, des responsables chinois pour évoquer l’explosion du nombre de contaminations dues au SARS-CoV-2 dans leur pays, les appelant à partager les données dont ils disposent en temps réel afin que les autres pays puissent réagir efficacement.

«Une réunion de haut niveau a eu lieu le 30 décembre entre l’OMS et la Chine au sujet de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 afin d’obtenir de plus amples informations sur la situation et d’offrir l’expertise et le soutien de l’OMS», a annoncé l’agence sanitaire des Nations unies (ONU) dans un communiqué.

«L’OMS a de nouveau demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique, notamment davantage de données sur le séquençage génétique et sur l’impact de la maladie, y compris les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès», toujours selon le communiqué.

La France et le Royaume-Uni ont rejoint vendredi un nombre croissant de pays ayant décidé d'imposer des contrôles aux passagers en provenance de Chine, après la levée par Pékin de restrictions anti-Covid, une précaution jugée compréhensible par l'OMS, qui a rencontré des responsables chinois.

En dépit d'une recommandation d'une agence européenne pour la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), jugeant injustifié un dépistage dans l'UE au vu du niveau d'immunité en Europe et de la présence des mêmes variants du Covid-19 qu'en Chine, Paris et Madrid ont décidé de prendre des mesures de contrôle.

Trois ans après l'apparition des premiers cas de coronavirus à Wuhan (centre), la Chine a mis fin le 7 décembre à sa politique draconienne dite du zéro Covid.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.692.202 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.117.194), devant le Brésil (693.604), l'Inde (530.698) et la Russie (393.604).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.