Covid-19 au Maroc: 55 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 485 cas actifs

Un technicien de laboratoire analyse les résultats d'un test de diagnostic du Covid-19.

© Copyright : Mufid Majnun / Unsplash

Aucun décès, 55 nouveaux cas de contamination et 69 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 485, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.209 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.643 guérisons. En Tunisie, 94 nouveaux cas de contamination et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.571 cas de contamination, dont 29.284 décès et 1.134.301 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid en Chine: Bruxelles cherche une «approche coordonnée», réunion ce jeudi L'Espagne va exiger des voyageurs en provenance de Chine qu'ils présentent un test de dépistage négatif au coronavirus SARS-CoV-2 ou qu'ils apportent une preuve de vaccination, a fait savoir vendredi la ministre de la Santé, Carolina Darias. Réuni jeudi pour évaluer la situation de l’épidémie de Covid-19 en Chine, le comité de sécurité sanitaire de l’Union européenne a souligné la nécessité pour les Vingt-Sept d’agir de façon coordonnée sans toutefois décider de nouvelles mesures. Face à la flambée épidémique sans précédent observée en Chine depuis l'abandon de sa politique zéro Covid-19 début décembre, plusieurs pays - dont les Etats-Unis, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud ou l'Italie, en Europe - ont d'ores et déjà rétabli l'obligation de présenter un test de dépistage négatif aux voyageurs en provenance de Chine. Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une modélisation La pandémie a fait officiellement au moins 6.694.483 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.117.751), devant le Brésil (693.734), l'Inde (530.699) et la Russie (393.654). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami