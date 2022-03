Covid-19 au Maroc: 52 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 1.913 cas actifs

Des agents de santé déplacent un homme sur une civière dans un immeuble verrouillé pendant que les résidents sont testés pour Covid-19 après que les échantillons d'eaux usées de l'immeuble ont été testés positifs, à Hong Kong le 4 mars 2022.

© Copyright : DALE DE LA REY / AFP

5 décès, 52 nouveaux cas de contamination et 418 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.913, alors que plus de 5,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 7 mars. © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 38 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 37 guérisons. Le pays totalise 265.265 cas de contamination, dont 6.855 décès et 177.868 guérisons. En Tunisie, 637 nouveaux cas de contamination, 8 décès et 6.140 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.005.804 cas de contamination, dont 27.943 décès et 972.671 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.649 cas de contamination au Covid-19, dont 980 décès et 57.639 guérisons. Covid-19: au moins 16.000 décès évités au Maroc depuis le début de la pandémie La reine Elizabeth II a reçu lundi le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, au château de Windsor, premier engagement officiel en face-à-face depuis que la Souveraine a été infectée au Covid-19. Le dirigeant canadien, en visite au Royaume-Uni pour discuter de la guerre en Ukraine avec le Premier ministre Boris Johnson, a pris dans ses mains la main non gantée de la Souveraine et ils se sont entretenus, tout sourires. Elizabeth II, qui aura 96 ans le mois prochain, avait été testée positive au coronavirus le 20 février. L'île touristique de Bali, en Indonésie, a supprimé mardi la quarantaine pour les voyageurs vaccinés de plus de 20 pays et réintroduit les visas à l'arrivée des vacanciers, en vue d'une réouverture du pays après deux ans de pandémie de Covid-19. Cet allègement des contraintes intervient alors que la vague des infections au variant Omicron diminue dans l'archipel du sud-est de l'Asie, et après que certaines compagnies aériennes internationales ont repris leur vols directs vers l'Indonésie ces dernières semaines. Covid-19 au Maroc: 74% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées La Chine a signalé lundi le plus grand nombre de cas quotidiens de coronavirus depuis deux ans, un nouveau défi pour la politique zéro-Covid du pays, où les autorités s'empressent d'endiguer des foyers dans plus d'une douzaine de villes. Plus de 500 infections ont été signalées à travers la Chine continentale lundi, le plus grand nombre depuis que l'épidémie initiale dans la ville centrale de Wuhan a été maîtrisée à la mi-2020. Ce pic intervient alors que les cas échappent à tout contrôle, dans le territoire de Hong Kong, au sud de la Chine, où les hôpitaux débordent de patients et où la population locale dévalise les supermarchés dans la panique, craignant un confinement. Les frontières de la Chine restent pratiquement fermées, les responsables politiques continuant à appliquer une approche de tolérance zéro à l'égard du virus. Covid-19: la fin de la vague Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie, met en garde le ministère de la Santé La pandémie a fait officiellement au moins 6.022.526 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur près de 447 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (984.020), devant le Brésil (652.207), l'Inde (515.133) et la Russie (356.949). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi