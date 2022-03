Covid-19 au Maroc: 42 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 532 cas actifs

Une ressortissante étrangère reçoit une injection d'un vaccin anti-Covid-19, dans le contexte de l'opération de vaccination de l'ensemble de la population au Maroc, le 12 mars 2021, à Meknès.

Aucun décès, 42 nouveaux cas de contamination et 102 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 532, alors que plus de 6,04 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 21 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 14 guérisons. Le pays totalise 265.550 cas de contamination, dont 6.871 décès et 178.188 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.662 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.672 guérisons. Covid-19: les contaminations en France continuent de progresser sur une semaine En France comme ailleurs en Europe, la cinquième vague de Covid-19 n'en finit pas: ce qui préoccupe désormais ce sont les hospitalisations, qui ne baissent plus, relançant les critiques sur une levée prématurée des mesures par le gouvernement. Les Français ont-ils tombé le masque trop tôt? Depuis plusieurs semaines, le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue de progresser en France: la moyenne quotidienne s'établissait dimanche à 89.002 contre 65.251 une semaine plus tôt. Une remontée qui s'illustre aussi en milieu scolaire: 3.184 classes étaient fermées vendredi, contre 2.693 classes une semaine avant. Plus inquiétant, le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital s'est stabilisé. «Depuis deux jours, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus», a noté lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le quotidien Le Parisien. Ce rebond, visible au niveau européen, s'explique entre autres par la désormais prédominance du sous-variant d'Omicron BA.2, environ 30% plus contagieux que son prédécesseur, le BA.1. Covid-19: les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus besoin d'un test négatif pour entrer au Canada Dans d'autres pays avec deux semaines d'avance sur la France, comme en Angleterre, on observe ainsi une croissance très rapide de l'épidémie, liée sans doute à la contagiosité accrue de ce variant. A cela s'ajoute un relâchement des gestes barrières de certains Français, lassés par deux ans de pandémie, qui n'ont pas attendu la fin du masque et la suspension du pass vaccinal le 14 mars pour baisser la garde face au virus. Face à la hausse des contaminations, l'Autriche va réimposer le port du masque (FFP2) en intérieur. «Les pays européens sont en train de constater les premiers effets de la désinvolture de leurs politiques vis-à-vis de la gestion de la pandémie», a taclé dans un récent tweet l'épidémiologiste Antoine Flahault. Le sélectionneur de l'équipe australienne de football, Graham Arnold, a écopé d'une amende de 25.000 dollars australiens (17.000 euros environ) pour non-respect des règles d'isolement après avoir été testé positif au Covid-19, a annoncé lundi la fédération australienne dans un communiqué. D'après la station de radio 2GB, Graham Arnold a été vu se promenant sans masque avec son chien dimanche dans une banlieue de Sydney, trois jours après avoir été testé positif. Covid-19: une quatrième dose de vaccin proposée aux plus vulnérables en Angleterre La pandémie a fait officiellement au moins 6.100.688 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (997.933), devant le Brésil (657.261), l'Inde (516.516) et la Russie (364.492). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui