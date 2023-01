© Copyright : MAP

Aucun décès, 39 nouveaux cas de contamination et 49 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, ce mercredi 11 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 318, alors que plus de 6,87 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’est à déplorer. Le pays totalise 271.262 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.671 guérisons.

En Tunisie, 84 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.729 cas de contamination, dont 29.288 décès et 1.134.539 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 4 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.429 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.432 guérisons.

Des médecins épuisés par les longues heures de travail, des tests et des médicaments introuvables, des cliniques mal équipées et confrontées à une avalanche de patients: dans la province de l'Anhui, l'une des plus pauvres de l'est de la Chine, le Covid a frappé fort.

Partout dans le pays, les hôpitaux ont vu affluer les malades après la levée surprise des restrictions sanitaires par la Chine début décembre.

La situation est particulièrement critique dans les campagnes, où l'on manque de manière chronique de médecins, d'équipements et de formation. Certes, une partie des habitants font de longs trajets pour se faire soigner en ville, mais les autres n'ont pas forcément les moyens de voyager et se rabattent sur les cliniques rurales.

Quand le Covid a atteint la province à partir de mi-décembre, des médecins de la province de l'Anhui se sont vite retrouvés sans tests ni médicaments.

«Personne ne pouvait se tester, donc on ne savait pas si on était positifs ou non», raconte Shao, un habitant d'un village proche de Bengbu, ville de 3,3 millions d'habitants.

«C'était le désordre complet», dit-il, avant d'ajouter que «les choses allaient mieux quand le gouvernement nous maintenait tous confinés».

Un docteur raconte avoir dû travailler 14 heures par jour en décembre alors que sa clinique de village, qui ne compte que deux salles, recevait soudain jusqu'à 10 fois plus de patients qu'en temps normal.

Les malades «devaient faire la queue à l'extérieur» car la salle d'attente était pleine, explique cet homme.

Le chef d'un petit centre de santé dans une ville voisine témoigne que les stocks de médicaments étaient «au plus bas, donc on a dû arrêter de faire des ordonnances».

Les cliniques débordées ont reçu l'ordre de ne plus accepter les patients âgés présentant de graves symptômes et de les renvoyer vers les hôpitaux des villes, dit-il.

Dans une arrière-salle, une poignée de patients sous perfusion se serrent au bout d'une allée humide et faiblement éclairée. On aperçoit quelques sièges vides, signe que la pression s'est un peu allégée, du moins pour l'instant.

Mais la situation reste tendue dans la ville de Fengyang, où des journalistes de l'AFP ont vu des dizaines de malades âgés atteints du Covid sous perfusion dans une salle d'observation.

«Ne laissons pas les choses au hasard. Protégeons-nous» contre le virus, clame une bannière rouge et blanche accrochée au mur.

Les témoignages affluent sur une hausse des décès chez les personnes âgées.

«Beaucoup des plus âgés du village ne s'en sont pas sortis», assure Sun, un habitant âgé d'une trentaine d'années.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.718.531 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.121.725), devant le Brésil (695.031), l'Inde (530.722) et la Russie (394.214).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.