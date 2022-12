Covid-19 au Maroc: 20 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 825 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Sinopharm contre le Covid-19 dans le vaccinodrome intelligent d'Errahma, dans la banlieue de Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 20 nouveaux cas de contamination et 50 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 825, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu une troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état que de 6 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.174 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.615 guérisons. En Tunisie, 11 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.282 cas de contamination, dont 29.272 décès et 1.134.050 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Les cas de Covid explosent en Chine mais «impossible» de les dénombrer Les autorités sanitaires françaises ont, pour la première fois, recommandé lundi un vaccin anti-Covid, celui de Pfizer/BioNTech, à certains bébés et tout-petits de moins de quatre ans, mais sans le faire pour toute cette tranche d'âge comme aux Etats-Unis. La Haute autorité de santé (HAS) recommande d'élargir dès aujourd'hui la vaccination contre la Covid-19 aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès, annonce-t-elle dans un communiqué. C'est la première fois qu'un vaccin anti-Covid est approuvé en France pour les bébés. Les avis de la HAS sont théoriquement consultatifs, mais le ministère de la Santé les suit presque systématiquement. La Chine a enregistré lundi ses premiers morts depuis l'assouplissement des strictes mesures de sa politique zéro Covid, à l'heure où hôpitaux et crématoriums sont débordés par une vague de cas sans précédent. Le géant asiatique a brusquement fait volte-face début décembre et levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur durant près de trois ans, depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus à Wuhan (centre) fin 2019. Depuis la levée des restrictions, l'épidémie de Covid-19 explose en Chine. Mais son ampleur est impossible à déterminer, de l'aveu même des autorités, les tests de dépistage n'étant désormais plus obligatoires. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? Des experts craignent que le pays soit mal préparé à la vague d'infections liée à cette réouverture, alors que des millions de personnes âgées et vulnérables ne sont pas vaccinées. La pandémie a fait officiellement au moins 6.671.655 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.112.965), devant le Brésil (691.830), l'Inde (530.672) et la Russie (393.000). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami