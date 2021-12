Covid-19 au Maroc: 2 décès en 24 heures, 1.960 nouvelles contaminations et 6.681 cas actifs

Des personnes masquées dans un café de Rabat, après que les autorités ont assoupli les mesures de restriction, qui avaient été mises en place afin de limiter la propagation du coronavirus, le 25 juin 2020.

2 décès, 1.960 nouveaux cas de contamination et 641 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 6.681, alors que plus de 22,92 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 30 décembre 2021 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 382 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 9 décès et 204 guérisons. Le pays totalise 217.674 cas de contamination, dont 6.263 décès et 149.617 guérisons. En Tunisie, 588 nouveaux cas de contamination, 3 décès et 367 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 724.680 cas de contamination, dont 25.556 décès et 695.993 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 169 nouveaux cas de contaminations et 40 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.906 cas de contamination au Covid-19, dont 39.112 guérisons et 862 décès. Covid-19 au Maroc: campagne ferme de contrôle des cafés et des restaurants à Rabat Alors que le nombre de contaminations explose dans le monde, le cap symbolique du million de nouveaux cas quotidiens a été franchi pour la première fois sur la semaine du 23 au 29 décembre, selon un comptage de l'AFP. Plus de 7,3 millions de nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés lors des sept derniers jours, soit une moyenne de 1.045.000 contaminations par jour. Les hôpitaux britanniques, «sur le pied de guerre» face au variant Omicron, vont mettre en place des structures provisoires permettant d'ouvrir jusqu'à 4.000 lits supplémentaires pour se préparer à une vague d'admissions, ont annoncé jeudi les services de santé. Le gouvernement français, qui a imposé le recours au télétravail au moins trois jours par semaine à partir du 3 janvier, souhaite des sanctions pouvant aller jusqu'à 50.000 euros pour les entreprises récalcitrantes. Un amendement sera déposé d'ici à la fin de semaine à un projet de loi transformant le pass vaccinal en pass sanitaire, et sera discuté lundi prochain à l'Assemblée nationale, selon l'entourage de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Vaccin anti-Covid-19: le délai pour la dose de rappel au Maroc passe à 4 mois au lieu de 6 Par ailleurs, les jauges, de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur, annoncées lundi par le gouvernement, ne s'appliqueront pas aux foires, salons, zoos et parcs d'attractions, a précisé jeudi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne. Le port du masque redeviendra obligatoire à l'extérieur vendredi dans presque toute la région parisienne, de même qu'à Lyon. A Bali, tout étranger surpris à enfreindre les règles sanitaires pendant les célébrations du Nouvel An sur l'île touristique sera expulsé du pays, ont annoncé jeudi les autorités. L'Arabie saoudite a de nouveau imposé jeudi des mesures de distanciation physique à la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam, en raison d'un rebond épidémique dans le royaume qui accueillait des millions de pèlerins avant la pandémie. Le Prix Nobel de la Paix et ex-président finlandais Martti Ahtisaari, 84 ans, est à l'hôpital où il a été testé positif. C'est la deuxième fois que l'ancien médiateur de conflits internationaux contracte la maladie. Covid-19 au Maroc: la nouvelle vague se confirme, plus de 148% de cas infectieux en une semaine L'attaquant de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, a été testé positif, a annoncé jeudi le club madrilène, selon lequel l'international français était asymptomatique comme trois autres joueurs et l'entraîneur Diego Simeone. Le Barça a également annoncé trois nouveaux cas positifs dans son effectif. La pandémie a fait au moins 5.421.160 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 822.920 morts, suivis par le Brésil (618.817), l'Inde (480.860) et la Russie (307.948). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Par Khalil Ibrahimi