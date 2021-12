© Copyright : MAP

Le rebond épidémique se confirme au Maroc. Le nombre de tests positifs est passé de 1.332 à 3.305 entre la semaine du 13 au 19 décembre et celle du 20 au 26 décembre, soit une hausse de 148%. Selon le Dr Merabet, le Maroc est arrivé à la troisième vague de transmission communautaire.

Les indicateurs épidémiologiques sont inquiétants et laissent transparaître une rechute: le virus se propage de plus en plus et les cas critiques vont suivre prochainement cette tendance haussière. En effet, au cours de la semaine écoulée, allant du 20 au 26 décembre 2021, une tendance à la hausse (avec une augmentation de 148,12%) des nouveaux cas hebdomadaires a été observée: il y a eu, en tout, 3.305 cas déclarés.

En parallèle, 19 décès ont été recensés, soit une augmentation de 46,15% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests de dépistage du Covid-19 a, lui aussi, fortement augmenté. Ainsi, 106.257 tests ont été réalisés entre le 20 et le 26 décembre, contre 82.531 tests effectués une semaine auparavant (13-19 décembre), soit une hausse de 28,75%.

Par ailleurs, le taux de positivité hebdomadaire a aussi augmenté à 3,1%. Le nombre de cas graves a aussi connu une hausse. Et ce, même si l’incidence hebdomadaire de cas aux formes graves du Covid-19 reste toujours faible (au-dessous de 1/100.000 habitants).

De son côté, le nombre des guérisons est passé de 1.383 (durant la semaine allant du 13 au 19 décembre) à 1.255 (la semaine écoulée), soit une baisse de 9,26%.

En ce qui concerne le nombre de cas actifs, celui-ci est désormais de 3.586, contre 1.555 une semaine auparavant. Quant au fameux R 0 , qui correspond au taux estimé de reproduction du virus, soit le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine, il est de 1,42, contre 1,05 (+/- 0,04), deux semaines auparavant.

Dans une publication sur le réseau social LinkedIn, le Dr Mouad Merabet, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a expliqué que les données de la semaine écoulée confirmaient le fait que le Maroc est arrivé à la troisième vague de transmission communautaire.

Cette vague a, selon le Dr Mouad Merabet, débuté la semaine allant du 13 au 19 décembre et a été confirmée la semaine allant du 20 au 26 décembre, pendant laquelle trois régions sont passées d'un niveau de transmission faible (vert) à un niveau modéré (orange).

Ainsi, a-t-il précisé, «la vague actuelle sera probablement plus rapide et plus courte que la vague Delta», avec une durée probable de 11 semaines, avec un pic probablement durant la semaine allant du 17 au 23 janvier, ou une semaine avant ou après puisqu’il est «difficile à prédire», étant donné que tout dépend du degré d’adhésion de la population aux mesures préventives et des mesures qui seront mises en place par le gouvernement.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet a lancé un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.

Il a également appelé au respect du protocole thérapeutique: «arrêtez SVP de parler de grippe, de froid, du vent… Pensez en premier lieu au Covid-19, testez-vous, prenez le traitement complet, avisez vos contacts si vous êtes positifs: isolement citoyen de 10 jours (sortir en sachant qu’on est malade contaminant est une trahison à nos familles, nos amis, nos proches, nos chers et notre Maroc). N’oubliez pas aussi de consulter en urgence l’hôpital si un signe d’aggravation de l’état de santé se manifeste», a-t-il exhorté son lectorat sur LinkedIn.