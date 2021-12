© Copyright : Ministère de la Santé

Le taux de positivité au Covid-19 a augmenté de 50% durant ces deux dernières semaines. C'est ce que révèle le bilan bimensuel du ministère de la Santé diffusé ce mardi 21 décembre 2021.

Les nouveaux cas de contamination au Covid-19 au Maroc ont augmenté. C’est ce que relèvent les chiffres du rapport bimensuel fraîchement publié, ce mardi 21 décembre, par la direction de l’épidémiologie du ministère de la Santé. Ainsi, du 7 au 21 décembre, les nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté de 50%.

Par ailleurs, le nombre de cas sévères ou critiques admis dans les services de soins intensifs et de réanimation reste stable et avoisine les 100 cas. Les décès ont augmenté: 13 la semaine dernière, soit 5 en plus en comparaison avec la semaine précédente.

Lors de la présentation du bilan bimensuel, le Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé a souligné que le taux de positivité a enregistré une légère hausse en passant de 1% à 1,36% durant la première quinzaine du mois de décembre jusqu’à atteindre 1,61% au cours de cette dernière semaine.

Le taux de reproduction du virus, quant à lui, est établi à 1,20 suite à la hausse des cas positifs durant les deux dernières semaines.

Enfin, le Dr Mouad Mrabet a aussi rapporté que 72% de la population qui doit recevoir sa troisième dose du vaccin anti-Covid-19 traînent les pieds. Seulement 6,6% de la population a reçu sa troisième dose.