Covid-19 au Maroc: 18 décès, 1.202 contaminations en 24 heures et 27.560 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

© Copyright : MAP

18 décès, 1.202 nouveaux cas de contamination et 4.415 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 27.560, alors que plus de 23,1 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 792 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 9 décès et 513 guérisons. Le pays totalise 257.598 cas de contamination, dont 6.640 décès et 171.045 guérisons. En Tunisie, 5.511 nouveaux cas de contamination, 64 décès et 7.080 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 940.223 cas de contamination, dont 26.612 décès et 828.324 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 36 nouveaux cas de contaminations et 138 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.443 cas de contamination au Covid-19, dont 964 décès et 56.386 guérisons. Covid-19: Akhannouch et Laftit appellent à la mobilisation pour l’administration de la troisième dose La pandémie a fait officiellement plus de 5,723 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 11H00 GMT. En valeur absolue les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (902.182), devant le Brésil (631.802), l'Inde (501.114) et la Russie (334.743). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi. Voici les conditions pour sortir du Maroc pour les personnes récemment guéries du Covid, n’ayant pas reçu une 3ème dose Ottawa, Toronto, Québec: les opposants aux mesures sanitaires au Canada, dont certains occupent le centre-ville de la capitale fédérale depuis une semaine, se sont rassemblés samedi pour réclamer la levée des restrictions. Cette contestation, partie d'un mouvement de camionneurs dans l'ouest du pays, s'est transformée en occupation d'Ottawa: depuis huit jours, les rues devant le Parlement et sous les bureaux du Premier ministre Justin Trudeau sont occupées par des dizaines de camions et de manifestants. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé samedi avoir rencontré le Premier ministre chinois Li Keqiang pour discuter du Covid-19 et en particulier de l'enquête, toujours bloquée, sur les origines de la pandémie. «Je suis heureux d'avoir rencontré le Premier ministre chinois Li Keqiang. Nous avons discuté du Covid-19 et de la nécessité d'un effort agressif en matière d'équité vaccinale cette année pour vacciner 70% de la population» mondiale, a tweeté le Dr Tedros, en visite à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Les États-Unis dépassent les 900.000 morts recensés du Covid-19 Les Autrichiens de plus de 18 ans doivent, depuis samedi, se faire vacciner contre le Covid-19, sous peine d'encourir une forte amende, une mesure sans précédent dans l'Union européenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier, samedi, avoir été testé positif au Covid-19, sans avoir de symptômes sévères. Cette «infection légère» est «due au variant Omicron», a tweeté le président âgé de 67 ans. Hong Kong a enregistré samedi un nombre record de nouveaux cas quotidiens de Covid-19, malgré la politique de «zéro Covid», ont annoncé les autorités. Selon les chiffres officiels, 351 cas confirmés ont été dénombrés hier, samedi, au cinquième jour des congés du Nouvel an lunaire, au plus haut depuis le début de la pandémie.

Par Nisrine Zaoui