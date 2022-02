© Copyright : Mehdi Heurteloup / Le360

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale vient d’annoncer un complément d'information pour sortir du Maroc pour les personnes, n'ayant pas reçu une dose booster et qui ont récemment été guéries du Covid-19. Les détails.

Sur Twitter, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a indiqué, ce jeudi 3 février 2022, que les personnes n'ayant pas reçu une dose booster et qui ont été récemment guéries du Covid-19 peuvent quitter le territoire national avec leur ancien pass vaccinal, accompagné d'une attestation de guérison ou d'un test PCR négatif en plus du résultat de la PCR ou du test antigénique rapide (TAR) documentant la dernière infection.

Le ministère a également rappelé que pour ces personnes, la troisième dose ne peut être administrée que 4 semaines (28 jours) après la date de l'infection.

Le ministère indique, par ailleurs, dans un autre tweet que la dose booster (3e dose) [pour les autres voyageurs n'ayant pas été récemment guéris du Covid-19] est obligatoire, si la deuxième dose vaccinale (ou celle de la dose unique du vaccin J&J) remonte à plus de 4 mois.

Quant aux personnes désirant accéder au territoire national, qui n'ont pas reçu une dose booster et qui ont, elles aussi, été récemment guéries du Covid-19, aucun complément d'information n'a été communiqué jusqu'à présent.