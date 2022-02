Covid-19 au Maroc: 1.618 nouvelles contaminations en 24 heures, 40 décès et 23.991 cas actifs

Chapiteau aménagé à l'aéroport Mohammed V à Casablanca, le mardi 7 février 2022, pour effectuer des tests antigéniques sur place, conformément aux mesures préventives en vigueur.

© Copyright : Yassine EL AYOUCHI- MAP

40 décès, 1.618 nouveaux cas de contamination et 3.132 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 23.991, alors que plus de 23,11 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 502 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 540 guérisons. Le pays totalise 258.478 cas de contamination, dont 6.654décès et 172.081 guérisons. En Tunisie, 1.278 nouveaux cas de contamination, 14 décès et 9.692 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 945.453 cas de contamination, dont 26.693 décès et 840.783 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 32 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 167 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.490 cas de contamination au Covid-19, dont 969 décès et 56.715 guérisons. Covid-19: pourquoi certaines personnes échappent-elles à la contamination? En Nouvelle-Zélande, un convoi de camions et de camping-cars a bloqué mardi les rues situées autour du Parlement à Wellington pour protester contre les mesures sanitaires et la vaccination, un mouvement inspiré de celui qui paralyse la capitale du Canada, Ottawa. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exhorté les centaines de routiers bloquant le centre-ville d'Ottawa, depuis plus d'une semaine pour dénoncer les mesures sanitaires contre le Covid-19, à mettre un terme à leur mobilisation, après un appel à l'aide du maire de la capitale canadienne. «Il faut que ça cesse», a martelé Justin Trudeau, au sortir d'une semaine d'isolement pour cause de Covid-19, au cours d'un débat organisé d'urgence à la Chambre des communes. Les actions de protestation se sont étendues ce week-end à d'autres villes canadiennes (Toronto, Winnipeg, Québec, etc.). La France va lever «dans les prochains jours» l'obligation des tests de dépistage du Covid-19 pour tous les voyageurs extra-européens vaccinés, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. Pour l'heure, tout voyageur entrant sur le territoire français en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne - dont le Royaume-uni - doit présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures. Réouverture des frontières: voici le protocole sanitaire pour les voyages internationaux Des scientifiques chinois ont conçu une nouvelle méthode de dépistage du coronavirus, aussi fiable qu'un test PCR en laboratoire et qui donne un résultat en quelques minutes, selon un article paru dans une revue scientifique. Les chercheurs de l'université Fudan ont déclaré qu'une fois au point, leur dispositif pourra être utilisé dans diverses situations, notamment dans les aéroports, les hôpitaux, voire «même à la maison». Le groupe pharmaceutique américain Pfizer prévoit d'écouler cette année pour 32 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 mis au point avec BioNTech, ainsi que pour 22 milliards de dollars de l'antiviral destiné à traiter cette maladie. En 2021, dopé par la vente de 36,8 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid, Pfizer a vu son bénéfice net annuel plus que doubler pour passer à 22 milliards de dollars, selon les résultats publiés mardi. Le double vainqueur en titre du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, a récemment été testé positif au Covid-19, présentant des symptômes bénins, sans que son programme soit remis en cause, a annoncé mardi l'équipe UAE dont il fait partie. La France va lever l'obligation de test pour les extra-Européens vaccinés La pandémie a fait officiellement plus de 5.748.498 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (905.544), devant le Brésil (632.621), l'Inde (504.062) et la Russie (336.721). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a été la plus meurtrière sont le Pérou avec 628 morts pour 100.000 habitants, la Bulgarie (486), la Bosnie (451), la Hongrie (435) et le Monténégro (416). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est établi à partir des chiffres officiels nationaux.

Par Majda Benthami