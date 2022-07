Covid-19 au Maroc: 1.131 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 décès et 11.138 cas actifs

Le Centre national d'estivage à la forêt diplomatique, au sud de Tanger, a été transformé en un Centre hospitalier pour prendre en charge les cas qui développent des symptômes légers du Covid-19 (photo d'archive datée du 17 juillet 2020).

Six décès, 1.131 nouveaux cas de contamination et 1.666 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 11.138, alors que plus de 6.619.812 de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 49 cas de contamination et 35 guérisons. Le pays totalise 266.591 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.864 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 76 cas de contamination et 177 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.108 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 59.877 guérisons. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? Les autorités australiennes ont invité, mercredi, les entreprises du pays à permettre à leurs employés de travailler à domicile suite à la hausse inquiétante des infections au Covid-19. Les autorités ont également recommandé aux citoyens de porter des masques dans les espaces fermés et de se vacciner en toute urgence. Le médecin-chef australien, Paul Kelly, mis en garde, dans des déclarations à la presse locale, contre la hausse des infections, notant que ces infections devront atteindre bientôt des niveaux records. Plus de 300.000 cas ont été enregistrés au cours des sept derniers jours, les autorités estimant même que le nombre réel pourrait atteindre le double. Environ 5.300 Australiens sont actuellement hospitalisés suite à leur infection au Covid-19, selon les données officielles. Les chiffres dans les Etats du Queensland, de la Tasmanie et de l'Australie-Occidentale sont à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, jusqu'à présent, 95% des personnes âgées de plus de 16 ans ont reçu deux doses du vaccin, ce qui a permis de maintenir le nombre total des cas d'infection au Covid-19 à un peu moins de neuf millions et les décès à 10.845, un chiffre bien inférieur à ceux enregistrés dans de nombreux pays. Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, mais le Conseil scientifique s'apprête à tirer sa révérence fin juillet, après quasiment deux ans et demi d'activité, sur d'ultimes recommandations et quelques enseignements. Né mi-mars 2020, sur demande d'Emmanuel Macron, ce comité ad hoc d'une dizaine de scientifiques sortira de scène le 31 juillet. La France en finira alors officiellement avec l'état d'urgence sanitaire, alors que la septième vague épidémique semble en phase descendante et que l'exécutif martèle qu'il faut apprendre à «vivre avec le virus». L'ultime avis du Conseil scientifique, une cinquantaine de pages publiées mercredi, ne se veut ni «un testament, ni un retour d'expérience alors même que l'épidémie n'est pas terminée», mais plutôt une «boussole». Pendant deux ans et quatre mois, assortis de «plus de 300 réunions» et de multiples interventions dans les médias, ses membres ont délivré des conseils, notamment près de 90 avis ou notes sur la situation sanitaire et les moyens de contrer les vagues épidémiques. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation La pandémie a fait officiellement au moins 6.395.830 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.050.702), devant le Brésil (676.280), l'Inde (525.870) et la Russie (381.997). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi