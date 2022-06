© Copyright : MAP

Une quatrième dose d'un vaccin contre le Covid-19 n'est pas d'actualité. Un durcissement des mesures sanitaires non plus. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le gouvernement.

Le gouvernement n’a pas évoqué la question d'une quatrième dose du vaccin anti-Covid-19, a affirmé Mustapha Baitas, lors du point de presse, tenu jeudi 23 juin 2022 à Rabat, à l'issue de la tenue du conseil de gouvernement dont il est le porte-parole.

Le sujet n’est donc pas d’actualité. Un durcissement des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19 est également écarté pour l'heure.

«Le gouvernement n’a aucune intention de resserrer la vis et de durcir les mesures préventives et sanitaires de lutte contre la propagation du virus dans notre pays et de se diriger vers des fermetures», a déclaré Mustapha Baitas, qui a aussi précisé que «le gouvernement souhait[ait] au contraire la réussite de cette saison estivale, car nous allons pouvoir réaliser un certain nombre d’objectifs dont a besoin notre pays et l’économie de notre pays. Il est inconcevable que durant cette année marquée par la sécheresse que le Maroc ne puisse pas tirer profit de son potentiel touristique».

Le porte-parole du gouvernement a également rappelé que tous les ministres du gouvernement avaient reçu une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Selon les dernières statistiques communiquées dans le bilan quotidien effectué par le ministère de la Santé, ce sont 6,5 millions de Marocains qui ont d'ores et déjà reçu une troisième dose du vaccin contre le Covid-19.

Alors qu'il était auditionné par les membres de la Chambre des conseillers, le ministre de la Santé avait par ailleurs appelé, le mardi 14 juin dernier, les personnes vulnérables ayant reçu une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 voici plus de six mois, à effectuer une dose de rappel. Khalid Aït Taleb avait aussi insisté par la même occasion sur l'obligation de se faire vacciner, pour les personnes qui ne l'avaient pas encore fait.