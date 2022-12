Covid-19 au Maroc: 111 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 918 cas actifs

Trois décès, 111 nouveaux cas de contamination et 105 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 918, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.161 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.607 guérisons. En Tunisie, 11 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.282 cas de contamination, dont 29.272 décès et 1.134.050 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Des photos de tests positifs, des conseils de santé ou un journal détaillé des symptômes: sur les réseaux sociaux en Chine, plus personne n'a désormais honte de dire qu'il a le Covid-19, alors que le pays apprend enfin à vivre avec le virus. Pendant longtemps, attraper le coronavirus était synonyme de tabou dans le pays. Même les patients complètement rétablis se retrouvaient isolés socialement et discriminés dans leurs recherches d'emploi, car régnait alors la stricte politique «zéro Covid», en vigueur pendant près de trois ans. Mais les autorités ont fait brusquement volte-face la semaine dernière, levant la plupart des restrictions sanitaires, notamment les tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine et le placement en centres de quarantaine de tous les cas positifs. Immédiatement, une vague de cas a déferlé sur le pays, et être positif au Covid est désormais devenu banal... Et assumé. «Au troisième jour de mon retour au bureau, je suis positive», raconte une habitante de Pékin sur Xiaohongshu, la version chinoise d'Instagram, en postant une photo de son test antigénique marqué de deux barres rouges. «Maintenant, j'ai de la fièvre», écrit un autre internaute, tandis que des publications similaires sur les réseaux sociaux se comptent par milliers depuis une semaine. Toujours sur Xiaohongshu, l'influenceuse pékinoise «Mm», connue pour partager en ligne ses achats de luxe ou ses tenues du jour, n'a pas hésité à faire savoir à ses abonnés qu'elle aussi avait le Covid. «Ça ne fait pas vraiment peur, il faut juste s'y adapter et boire plus d'eau», leur a-t-elle conseillé, dressant la liste détaillée de tous ses symptômes, accompagnée d'une photo d'un bouquet de roses. «Achète des médicaments» Les recettes de traitements maison, à l'efficacité scientifique douteuse, sont également devenues virales. L'une d'elles recommande des oranges cuites à la vapeur avec du sel pour apaiser le mal de gorge. Une autre ne jure que par les pêches jaunes en conserve -un traitement traditionnel pour les enfants chinois malades-, poussant les médias d'Etat à mettre en garde la population contre ce genre de recette de grand-mère face au virus. Des célébrités et personnalités publiques ont également annoncé publiquement leur contagion, comme le magnat de l'immobilier Wang Shi, qui a expliqué à ses 22 millions d'abonnés la semaine dernière qu'il était «un cas asymptomatique». Souveraineté vaccinale: vers la transformation du Centre de sérums et vaccins en société anonyme Sur internet, les mèmes sur la déferlante de cas se sont multipliés. «Avant: achète des légumes et prépare-toi à être confiné. Maintenant: achète des médicaments et prépare-toi à avoir de la fièvre», dit une publication partagée des centaines de fois sur Weibo, le Twitter chinois. Le changement de ton en ligne est le reflet du nouveau discours affiché ces derniers jours par les autorités et les médias d'Etat, qui assurent désormais que le virus est sans danger, après avoir affirmé le contraire pendant presque trois ans. Mais la Chine reste peu préparée à affronter une forte hausse des cas de Covid, alors que des millions de personnes âgées ne sont toujours pas pleinement vaccinées, face à un variant Omicron très contagieux. Partager son expérience de malade du Covid n'est donc pas sans risque: quand, cette semaine, la reporter chinoise Lv Ziyuan a publié une vidéo la montrant en train d'être soignée dans un hôpital, alors qu'elle n'avait que des symptômes légers, les internautes ont crié au scandale, jugeant qu'elle abusait des maigres ressources du système de santé. La phrase «Lv Ziyuan devrait abandonner son lit d'hôpital» est alors vite devenue virale sur Weibo, avant d'être censurée. Les cas de Covid explosent en Chine mais «impossible» de les dénombrer La pandémie a fait officiellement au moins 6.668.072 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.112.797), devant le Brésil (691.652), l'Inde (530.663) et la Russie (392.891). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami