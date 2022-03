Covid-19 au Maroc: 102 nouvelles contaminations en 24 heures, 4 décès et 3.068 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

4 décès, 102 nouveaux cas de contamination et 386 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.068, alors que plus de 5,81 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 69 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 89 guérisons. Le pays totalise 265.079 cas de contamination, dont 6.843 décès et 177.672 guérisons. En Tunisie, 1.077 nouveaux cas de contamination, 9 décès et 5.365 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.000.518 cas de contamination, dont 27.857 décès et 958.952 guérisons depuis mars 2020 En Mauritanie, 7 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.638 cas de contamination au Covid-19, dont 979 décès et 57.616 guérisons. Covid-19: la fin de la vague Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie, met en garde le ministère de la Santé Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé jeudi, à compter du 14 mars, la fin du port du masque partout où il était obligatoire sauf dans les transports, et la suspension du pass vaccinal, lors d'une intervention au journal télévisé de TF1. Le pass sanitaire restera toutefois en vigueur dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les maisons de retraite, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants, a-t-il précisé. La vague hivernale de Covid-19 est en déclin depuis plusieurs semaines. En moyenne sur sept jours, le nombre de nouveaux cas de contamination s'établissait mercredi soir à 53.152 contre plus de 70.000 il y a une semaine. L'Espagne a dépassé mercredi la barre des 100.000 morts du Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé, alors que la situation sanitaire s'améliore très nettement après la vague provoquée par le variant Omicron. Mercredi, le taux d'incidence s'établissait à 486 cas pour 100.000 personnes sur les 14 derniers jours, contre 3.397 le 17 janvier. Covid-19: autorisé par le Maroc, le Monulpiravir ne sera pas prescrit à tout le monde Un peu plus de deux ans après le début de la pandémie, le pays a recensé plus de 11 millions de cas, dans un pays de plus de 47 millions d'habitants. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi la pilule anti-Covid de l'américain Merck (MSD) pour les patients atteints d'un Covid-19 encore léger, mais qui présentent un risque élevé d'hospitalisation, notamment les personnes âgées. Ce traitement, nommé molnupiravir, est un antiviral qui doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes, et pris durant cinq jours afin d'empêcher le virus de se répliquer. Il est recommandé pour «les patients atteints de Covid-19 non sévère qui présentent le risque le plus élevé d'hospitalisation», a déclaré mercredi un groupe d’experts internationaux de l'OMS composé d'experts internationaux dans le British Medical Journal (BMJ). Officiel. Covid-19 au Maroc: allègement des mesures de contrôle à l'arrivée dans les aéroports La pandémie a fait officiellement au moins 5.962.297 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 436 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (954.316), devant le Brésil (650.000), l'Inde (514.246) et la Russie (353.230). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami