Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

© Copyright : DR

Depuis le 7 septembre, date de la rentrée scolaire, près de 1.400 élèves ont été testés positifs au Covid-19. C'est ce qu'a annoncé Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale, hier, lundi 12 octobre, au Parlement.

Près de 1.400 élèves ont été testés positifs au Covid-19 depuis la rentrée scolaire le 7 septembre. C’est ce qu’a révélé le ministre de l’Education nationale, Saaïd Amzazi, hier lundi 12 octobre à la Chambre des représentants.

Chez les enseignants et le personnel d'encadrement, le nombre des contaminations est plus élevé puisqu’il atteint les 1.500 cas recensés. Parmi ces personnes touchées par la maladie figurent 807 professeurs, 245 cadres pédagogiques et 158 cadres administratifs.

Suite à la déclaration de foyers d’infection en leur sein, 210 établissements accueillant plus de 100 000 élèves ont été fermés.

Le ministre a, par ailleurs, fait état du non-respect du protocole sanitaire dans 300 écoles privées et 4.500 établissements publics. C'est ce qui ressort des visites de contrôle effectuées par des commissions d'inspection.