Consommation d’alcool frelaté à Sidi Allal Tazi, 16 morts: arrestation du principal suspect

Les investigations menées par la Police judiciaire relevant de la Gendarmerie royale ont permis d’interpeller quatre nouveaux individus, impliqués dans une affaire de vente d’alcool frelaté à Sidi Allal Tazi, à une quarantaine de kilomètres au nord de Kénitra.

La consommation de cette substance, faite d’alcool hautement nocif (du méthanol) a été la cause du décès de 16 personnes et à l’origine de l’intoxication d’une centaine d’autres, relaie Al Akhbar de ce mardi 11 juin.

Les quatre nouveaux suspects qui viennent d’être arrêtés pour leur implication dans cette affaire ont été déférés hier, dimanche 9 juin 2024, devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Kénitra. Le magistrat a décidé de poursuivre en état de liberté provisoire.

Selon des sources informées interrogées par Al Akhbar, un total de douze individus ont été arrêtés jusqu’ici: sept sont poursuivis en état d’arrestation et cinq autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

Selon ces mêmes sources, l’arrestation du principal suspect, qui a eu lieu à Khémisset, constitue un tournant dans l’enquête, et a permis aux enquêteurs de confirmer que cet individu s’était procuré du méthanol à Casablanca.

Le prévenu, qualifié de «dangereux» et d’«impétueux», détient déjà un casier judiciaire bien rempli, essentiellement à cause de son implication dans divers trafics de drogue, d’alcool de contrebande et d’eau-de-vie (de la «mahia»).

Les interlocuteurs d’Al Akhbar indiquent que l’homme s’était présenté comme étant le directeur d’une société auprès d’un fournisseur à Casablanca, actuellement activement recherché par les enquêteurs, afin de lui acheter du méthanol.

Le principal suspect lui avait demandé d’acheminer cette quantité de méthanol qu’il lui avait achetée à son usine, dont il avait prétendu être le propriétaire dans les environs de Kénitra, et dont il s’agissait en fait d’un endroit dédié à la fabrication de bouteilles et de barils en plastique.

C’est depuis ce lieu que cet individu transportait ensuite l’alcool frelaté qu’il avait embouteillé vers divers endroits de la région du Gharb, où il le distribuait à différents revendeurs et intermédiaires, qui le revendaient ensuite à des consommateurs.

Cette substance, fortement alcoolisée et hautement toxique, qui avait été achetée dans cette région, s’est retrouvée à être consommée lors d’un mariage à Sidi Allal Tazi.

Immédiatement intoxiqués, les convives qui en ont bu ont ressenti de fortes douleurs. Certains en sont morts, et d’autres se sont retrouvés gravement intoxiqués.

Selon certaines sources interrogées par Al Akhbar, la substance alcoolisée a été vendue sous sa forme brute, sans être préalablement mélangée à différents liquides, comme de l’eau plate ou des boissons gazeuses, qui peuvent relativement atténuer sa toxicité.

C’est ce fait qui a été à l’origine de cette catastrophe, qui se solde par le lourd bilan de 16 décès et l’intoxication de 100 personnes, aux cas dont la gravité est variable.