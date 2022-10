Conscious Days: des journées portes ouvertes à Casablanca pour sensibiliser aux défis de l'environnement

Le courtier d’assurance Assur’wi organise du 11 au 16 octobre 2022 les journées portes ouvertes Conscious Days.

Se protéger et protéger la planète: c’est sur cette thématique que se tiennent, jusqu’au 16 octobre, les Journées portes ouvertes Conscious Days, organisés par le courtier d’assurance Assur’wi pour sensibiliser le public à l’urgence de rationaliser l’usage de l’eau et de vulgariser les thématiques liées à l’assurance et à la prévention.

En partenariat avec le spécialiste du lavage auto sans eau, Ewash, la plateforme digitale du courtier d’assurance Assur’wi, Digiassur, organise, du 11 au 16 octobre, dans ses locaux de Casablanca, les Conscious Days, des journées portes ouvertes à la sensibilisation sur l’importance de l'écologie et de la protection sous le thème: «Je me protège, je protège ma communauté, je protège ma planète». Pour mettre en avant la nécessité de rationaliser l’usage de l’eau, les visiteurs pourront ainsi bénéficier d’un lavage gratuit de leur véhicule, tout en découvrant un parcours de la protection rassemblant des experts et entrepreneurs œuvrant dans les secteurs du développement durable et de l’économie circulaire qui proposent des solutions pour la protection de la planète, grâce au recyclage, à la valorisation des produits des terroirs ou encore les nouvelles technologies. «La protection financière n’est pas suffisante sans la prévention qui intègre notamment la sensibilisation aux différents défis auxquels fait face la société tels que le réchauffement climatique et le stress hydrique, c’est pour cela que nous avons décidé d’organiser régulièrement ces journées portes ouvertes pour réunir des startups qui proposent différentes solutions pour la protection de la planète», a expliqué dans une déclaration à Nadia Lazrak, fondatrice d’Assur’Wi. «Dawinibedwak», une initiative de collecte et de distribution de médicaments aux démunis A chaque Conscious Day est défini un sujet de protection qui sera débattu avec les différents visiteurs afin de répondre à leurs interrogations autour du thème de la protection et de l’assurance. «Nous avons pris part aux Conscious Days pour faire découvrir le lavage sans eau, écologique et avec des produits biodégradables et non nocifs (…) C’est la première édition que nous espérons relancer chaque saison sur différentes thématiques pour faire découvrir aux gens tout ce qui se fait en matière de protection de l’environnement parce qu’il y a de belles choses qui se font et tout le monde n’est pas au courant», a déclaré, pour sa part, Omar Bouziane, fondateur d’Ewash.

Par Safae Hadri et Khadija Sebbar