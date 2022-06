© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Réduire les déchets pharmaceutiques tout en aidant les démunis à se soigner, c’est le défi qu’aspire à lever le courtier d’assurance Assur’Wi en lançant la campagne de solidarité «Dawinibedwak». La directrice et fondatrice d'Assur’Wi, Nadia Lazrak, explique cette initiative sociétale à double impact.

Chaque jour, une quantité importante de médicaments encore consommables se retrouve jetée dans la nature, alors que plusieurs patients, faute de moyens, n’arrivent pas à se procurer leur traitement. Pour remédier à cette situation, le courtier d’assurance Assur’Wi a récemment lancé la campagne de solidarité «Dawinibedwak» pour la collecte et la distribution de médicaments aux nécessiteux.

«Il faut bien l’avouer, nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie. Les coûts des traitements rendent, pour les plus démunis, quelquefois impossibles les soins nécessaires, alors que bien souvent les plus aisés ne terminent pas leurs boîtes de médicaments et s’en débarrassent sans aucune précaution», regrette la fondatrice d’Assur’Wi, Nadia Lazrak, à l’origine de cette initiative.

Aussi, une vaste campagne de solidarité est lancée à l’échelle nationale avec un double objectif: aider les plus démunis à se procurer des médicaments pour se soigner, tout en réduisant la quantité de médicaments jetée chaque jour pour un impact environnemental positif.

Afin de participer activement à cette initiative, les citoyens sont appelés à déposer les médicaments dont ils n’ont plus usage dans une pharmacie proche de chez eux, géolocalisable à partir de l’application Dawinibedwak. Ces médicaments sont ensuite collectés par les associations fédérées autour de ce projet sociétal, pour ensuite être redistribués aux familles concernées selon leurs besoins.

«Cette opération nationale aura, sans nul doute, un impact social, environnemental et responsable qui nous rendra toutes et tous fiers d’être utiles au bien commun», explique Nadia Lazrak, qui appelle l’ensemble des citoyens à adhérer à cette campagne de solidarité pour un impact plus large.