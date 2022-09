© Copyright : DR

Le Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat devrait être équipé durant les prochains mois d’un parking souterrain. L’appel d’offre pour la réalisation de nouveaux travaux de mise à niveau de cette infrastructure a été lancé par la Société de développement local (SDL) Rabat Région Aménagements.

La Société Rabat Région Aménagements vient de lancer un appel d’offre, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, pour les travaux de la mise à niveau du complexe sportif prince Moulay Abdellah de Rabat. Il s’agit de la construction d’un parking souterrain et d’une galerie. L’estimation des coûts de ce marché public se chiffre à 30 millions de dirhams.

L’entreprise retenue dans le cadre de la première partie de l’appel d’offre aura pour mission de réaliser les études techniques et géotechniques, d’établir les plans d’exécution, d’installation et de repliement du chantier y compris la vois d’accès au parking et l’aménagement de l’entrée au bâtiment à partir de la galerie.

La deuxième partie de l’appel d’offre consiste en la réalisation de ces travaux clés en mains sur une surface couverte totale minimale de 6.000 m². Le délai global d'exécution des travaux est fixé à quatre mois, y compris le délai de préparation et d’installation de chantier.

L'attribution de ce marché public s’inscrit dans le cadre du projet de mise à niveau globale du complexe sportif Moulay Abdellah, prévu dans la loi de finances 2022, pour un montant de 220 millions de dirhams.

C’est dans ce cadre qu’au début du mois d’avril, le groupement Verne Maroc et Protelec avait décroché le marché de la sécurité du stade et de la vidéosurveillance pour un montant de 30 millions de dirhams. Un marché de 14,7 millions de dirhams pour le réaménagement des sanitaires et des buvettes a également été attribué au groupement constitué par les sociétés Nciri et Le Palais d’Aménagement en mai dernier.