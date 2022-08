© Copyright : Said Kadry / Le360

Les travaux de construction du nouveau parking souterrain de Tanger, situé près de la Place du 9 avril, avancent à grands pas. Son ouverture est prévue dans les prochains jours.

Le nouveau parking souterrain de Tanger, situé près de la Place du 9 avril dont il porte le nom, sera prochainement ouvert au public. Doté de 212 places réparties sur 3 niveaux en sous-sols, cet espace a nécessité un investissement global s’élevant à plus de 28 millions de dirhams.

Ce parking est, en plus, équipé de six places de stationnement pour les personnes à besoins spécifiques, de plusieurs caméras de surveillance, ainsi que d'un lieu destiné au lavage des voitures, de toilettes et de deux ascenseurs.

La ville de Tanger se dotera prochainement de cinq parkings d'une capacité totale de 746 places, dont deux sont en cours de construction.

Ces installations sont financées par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), en partenariat avec la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Elles ont pour but de décongestionner le trafic routier dans la médina de Tanger.