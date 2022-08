© Copyright : DR

L'Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la Ville de Fès vient de lancer un appel d’offres visant la construction d’un parking souterrain et le réaménagement de la place Rcif au cœur de la médina. Le montant total des prestations est estimé à 23,1 millions de dirhams.

Le projet de construction d’un parking souterrain et de réaménagement de la place Rcif dans la médina de Fès s’inscrit dans le cadre de la Convention de Partenariat relative au programme de Valorisation des activités économique et d’amélioration du cadre de vie dans l’ancienne Médina de Fès (2020-2024).

La mission de l’entrepreneur qui sera mandaté pour la réalisation de ce marché se fera en deux phases distinctes afin de permettre la déviation des réseaux existants. La première phase concerne la démolition des ouvrages et constructions pour libérer les espaces, les terrassements et construction du parking ne pourra se faire qu’en deuxième phase après la dépose et branchement des réseaux d’alimentation (eau, assainissement, électricité, téléphone, etc).

Le marché est composé d’une première tranche ferme relative aux travaux de démolitions - construction du parking et réaménagement de la place et d’une deuxième tranche conditionnelle qui concerne le déplacement des réseaux existants et le traitement des bâtisses mitoyennes.