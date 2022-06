© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Les habitants et les commerçants ne comprennent pas les raisons du retard pris dans les travaux d'aménagement des parkings de l'ancienne médina de Fès. L'Agence pour le développement de la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès) en explique les raisons.

De nombreux commerçants et habitants de Fès sont très en colère et ne comprennent pas le grand retard qui a été pris dans la construction des nouveaux parkings autour de la médina. Les chantiers n'en finissent pas et leur causent bien des désagréments.

Contacté par Le360, Fouad Serghini, directeur de l'Agence pour le développement et de la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès), a expliqué que certaines contraintes rencontrées par les équipes d'ADER-Fès ont ralenti le processus de construction et d'aménagement de ces lieux de stationnement, et que «plusieurs problèmes de conformité ont fait surface, nécessitant un suivi juridique, et un ensemble de procédures qui n’ont été engagées qu’à partir de 2018».

En conséquence, «un comité nommé par le gouverneur de Fès-Meknès, a tenu des réunions hebdomadaires concernant ces problèmes de conformité immobilière, et certains travaux n’ont débuté qu’après que ces contraintes [aient été réglées]. C’est le cas du parking Bab Guissa, dont la propriété n’a été réglée qu’en 2020», a aussi expliqué Fouad Serghini.

Le directeur de l'Agence pour le développement et de la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès) tient à souligner que «la construction des parkings de l'ancienne médina de Fès s'inscrit dans le cadre d'un programme lié aux grands projets, qui lui-même intervient dans le grand programme royal 2013-2020 pour la réhabilitation de l'ancienne médina, et cela pour un montant total de près de 3 milliards de dirhams».

Le projet de réhabilitation de l’ancienne médina, dont la période de réalisation était préalablement fixée entre 2017 et 2022, comprend l'édification de huit parkings, d'une capacité totale de 2.300 places de stationnement.

«Le processus d'achèvement des travaux se poursuit en vue de rendre ces parkings opérationnels à la fin de l'année en cours», a promis Fouad Serghini.