Kiosque360. Alors qu’elle s’élevait au premier semestre de 2021 à 8,3 milliards de dirhams, la subvention du gaz butane a été augmentée de 88% à la même période en 2022, atteignant 15,5 milliards de dirhams. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

15,5 milliards de dirhams. Tel est le coût de la subvention du gaz butane en ce premier semestre de l’année 2022. Il s’agit d’une hausse de 88% par rapport à la même période de l’année dernière. Pour rappel, le coût de la subvention du gaz butane avait atteint, au premier semestre de 2021, 8,3 milliards de dirhams.

Dans sa livraison du 15 novembre, le quotidien Assabah rapporte ainsi que la subvention de la bonbonne de gaz de 12 kilogrammes variait en fonction de l'évolution de son prix à l’international. Au premier trimestre de 2022, la subvention a atteint 122 dirhams en avril dernier, selon la Caisse de compensation.

A partir de juin, la subvention a enregistré une grande baisse passant de 109 dirhams en début d’été à 76 dirhams en septembre dernier, relève le quotidien Assabah,sur la base des données fournies par la Caisse de compensation. Ainsi, de janvier à septembre 2022, le coût moyen de la subvention s’élevait à 97 milliards de dirhams, soit une hausse de 70% par rapport à la même période de l'année dernière.

Toujours d’après les données de la Caisse de la compensation rapportées par le quotidien Assabah, les Marocains ont consommé en 2021 plus de 222 millions de bonbonnes de gaz de 12 kilogrammes, soit plus de 140% de leur consommation vingt ans plus tôt, en 2001.

Les chefs de famille payés au SMIG consacrent 1,4% de leurs revenus mensuels pour l’achat des bonbonnes de gaz de 12 kilogrammes. Selon le quotidien, cette catégorie, compte tenu de sa faible consommation, bénéficie le moins de la subvention du gaz butane.