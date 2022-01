Des élèves de la ville de Tétouan se préparent à la rentrée scolaire, en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires et préventives contre la pandémie du Coronavirus (photo d'archive prise le 10 septembre 2020).

Certaines classes ont des effectifs très élevés, aussi bien dans les régions rurales que dans de grandes villes. Selon le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le pourcentage du sureffectif (soit plus de 40 élèves par classe) atteint un taux de 6% dans le cycle primaire, 11% au collège et 12% au lycée.

En réponse à une question qui lui a été posée sur la surpopulation dans les écoles, émanant du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants, Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a annoncé devant les députés que le pourcentage des classes surchargées (soit avec plus de 40 élèves) était compris entre 6 et 12%, selon le cycle d'études.

Ainsi, a expliqué le ministre, 6% des classes du primaire sont surchargées, contre 11% du collège et 12% de celles du lycée. Pour Chakib Benmoussa, ces sureffectifs sont liés à la mobilité de la population et aux données démographiques (taux de natalité, etc.) de certaines régions.

Afin de remédier à cette problématique, le département de l'Education nationale qu'il dirige a pris plusieurs mesures, dont le recrutement de nouveaux enseignants. A ce titre, Chakib Benmoussa a rappelé aux députés que 15.000 nouveaux enseignants avaient rejoint les différentes équipes pédagogiques des Académies régionales du Royaume, au début de cette année scolaire.

Le ministre a également évoqué le fait que de nouveaux établissements avaient ouvert leurs portes ou étaient d'ores et déjà en projet. Il a précisé qu’actuellement, 11.700 écoles étaient opérationnelles et que ne serait-ce qu'au cours des cinq dernières années, ce sont 850 nouvelles institutions scolaires qui sont venues s'ajouter aux établissements existants. En moyenne, 170 nouvelles écoles ont donc été rendues opérationnelles chaque année, a expliqué Chakib Benmoussa.