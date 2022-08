Saisie à Casablanca de plus de 3 tonnes de chira destinées au trafic international, le 28 mai 2022.

Des éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Casablanca ont mis en échec dimanche soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une opération de trafic international de stupéfiants et procédé à la saisie de 3 tonnes et 168 kilogrammes de chira.

L'individu impliqué dans le trafic de ces cargaisons de stupéfiants a été interpellé à bord d'un véhicule utilitaire portant de fausses plaques d'immatriculation, lors d'une opération sécuritaire menée au niveau de Dar Bouazza dans la banlieue de Casablanca, précise un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations de fouille effectuées à l'intérieur du véhicule ont permis la saisie de 99 ballots, totalisant 3 tonnes et 168 kilogrammes de chira, destinés au trafic international par voie maritime.

Outre la cargaison de stupéfiants, les opérations de fouille à bord du même véhicule ont permis la saisie d'un lot de cartouches pour fusils de chasse et de plusieurs doses de cocaïne.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle aux niveaux national et international et d'identifier les complices présumés, conclut la même source.