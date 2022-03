© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

La commission mixte de contrôle des prix de la préfecture d'Al Fida-Mers Sultan, relevant de la ville de Casablanca, multiplie les visites dans les différents marchés et points de vente, afin d’assurer le suivi de l’état d’approvisionnement en produits alimentaires et de contrôler les conditions de stockage et d’hygiène de ces denrées.

La commission mixte de contrôle des prix, de la qualité et de l’approvisionnement, relevant de la division des affaires économiques et de la coordination de la préfecture des arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan, effectue des visites de terrain régulières, lesquelles couvrent l’ensemble des marchés et des points commerciaux.

Approché par Le360, Khalid Labib Idrissi, président de la division des affaires économiques et de la coordination de la préfecture des arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan, indique que ces missions de contrôle sont effectuées pour assurer le suivi de la situation de l’approvisionnement des marchés et surveiller les prix des produits proposés à la vente, ainsi que la qualité de stockage et de présentation.

Il explique que cette commission, composée notamment de représentants des autorités locales, de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de la délégation du commerce et de l’industrie, veille, entre autres, sur le contrôle de la qualité des produits frais, le suivi de l’état du cheptel et volaille, et l’état des équipements de réfrigération pour les commerçants de poisson, de viande et de produits périssables, outre la sensibilisation des commerçants aux prix.

Cette commission veille également au respect de l’affichage des prix et à la lutte contre toute forme de spéculation et contre les agissements illégaux pouvant entraîner une flambée des prix.