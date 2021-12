© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de police de Casablanca ont réussi à arrêter les trois membres d’une dangereuse bande criminelle qui ont agressé des dizaines de victimes sous la menace d’armes blanches, blessant plusieurs d’entre elles. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Une coordination entre les éléments de la sûreté de la wilaya de Casablanca et la police judiciaire de Sidi Bernoussi a permis de mettre hors d’état de nuire une dangereuse bande criminelle, vendredi dernier. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 15 décembre, que les trois membres de ce gang détroussaient leurs victimes sous la menace d’armes blanches. Les suspects n’hésitaient pas à leur asséner des coups de couteau quand elles opposaient une résistance, causant ainsi de graves blessures à plus de 30 personnes qui ont déposé plainte auprès de la police. Le chef de la bande et ses complices se servaient d’une voiture pour commettre leurs agressions qu’ils ont, pour la plupart, perpétrées dans le quartier de Sidi Bernoussi.

Ils commettaient leurs crimes tôt le matin, en ciblant des salariés et des ouvriers, hommes et femmes, qui se rendaient à leur travail. Avertis par la multiplication des plaintes déposées par les victimes, les services de police ont coordonné leurs actions pour traquer les malfaiteurs. S’appuyant sur les descriptions des plaignants ainsi que sur le visionnage des caméras de surveillance, les enquêteurs ont réussi à obtenir le numéro d’immatriculation de la voiture des trois criminels présumés.

Le quotidien Assabah rapporte que les investigations ont permis de découvrir que le véhicule appartenait à une agence de location de voitures. Contactés, les responsables de cette société ont donné aux enquêteurs le nom de l’individu qui avait loué la voiture et qui s’est avéré être le chef de la bande. Il ne restait plus aux éléments de la police judiciaire qu’à aller le cueillir loin de ses fiefs, car l’accusé est connu pour son agressivité et ses multiples antécédents judiciaires.

Placé en garde à vue, il n'a pas tardé à avouer ses crimes et à révéler l’identité de ses deux complices, qui ont été arrêtés à leur tour. Le modus operandi de cette bande criminelle consistait à suivre les victimes isolées pour les bloquer avec la voiture au moment propice. Deux des membres en descendaient alors pour les encercler en les menaçant avec des armes blanches, avant de les déposséder de leurs biens.