Casablanca: après la Sqala, le Conseil de la ville compte réévaluer le loyer de 1.400 espaces qu'il administre

Le Conseil de la ville de Casablanca a voté le 5 mai 2022 en session ordinaire le projet de revalorisation du loyer de la Sqala. Le secrétaire du Conseil, Abdessadek Mourchid en parle pour Le360.

Le loyer de la Sqala, un des endroits les plus emblématiques de Casablanca a été revalorisé, et atteint désormais la somme de 53.000 dirhams mensuels. Une première, sur une liste de plus de 1.400 biens administrés par le Conseil de la Ville, à ce jour sous-évalués.

Le Conseil de la ville de Casablanca a voté hier, jeudi 5 mai 2022, en session ordinaire, le projet de revalorisation du loyer de la Sqala, qui devra passer d'un loyer à ce jour fixé à la somme dérisoire de 750 dirhams mensuels, à 53.000 dirhams mensuels. Une revalorisation qui n’est pas la seule prévue, les membres du Conseil ayant déjà identifié 1.400 autres espaces, qui devront eux aussi être réévalués. «On a commencé par le projet de revalorisation de la Sqala, parce que son expertise a été déterminée en premier, mais l’opération devra se poursuivre dans les prochains mois. Nous avons identifié jusqu'ici 1400 autres espaces, dont des terrains et des magasins», explique, interrogé par Le360, le secrétaire du Conseil, Abdessadek Mourchid. Casablanca: la valeur locative de la Sqala crée la polémique au conseil de la ville Une opération de classification de ces espaces a ainsi débuté afin de revaloriser les biens du Conseil et choisir le mode adéquat à leur exploitation. Trois options sont possibles: une location de longue durée, une cession ou un partenariat. «Il est inconcevable que les exploitants de certains espaces paient 20 dirhams de loyer en 2022. Nous devons réévaluer tous les biens du conseil pour décider de ce qu’on doit vendre ou garder en revalorisant les loyers», souligne cet interlocuteur. Casablanca: 400 millions de dirhams pour financer le plan de sauvetage de la ville Cette nouvelle stratégie de revalorisation des loyers des biens administrés par la Ville devra permettre d’augmenter les recettes du Conseil de la ville de Casablanca afin de mettre à exécution de nouveaux investissements prévus. «Nous ne sommes pas contre les investisseurs, mais il faut instaurer un principe d’équité. Ces espaces appartiennent à tous les citoyens. Les recettes générées devront nous permettre d’effectuer de nouveaux investissements pour améliorer le quotidien des habitants de la métropole», a conclu Abdessadek Mourchid.

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrit