VidéoLa nouvelle gare routière de Rabat, dont les travaux de construction ont été lancés en 2017 pour remplacer celle d’El Kamra devenue désuète, est fin prête pour ouvrir ses portes au public. Construite sur une superficie de huit hectares, elle permettra de décongestionner le trafic à l’intérieur de la capitale.

La nouvelle gare routière de Rabat a été inaugurée ce lundi 28 novembre par le roi Mohammed VI. Elle devra contribuer au décongestionnement du trafic routier à l'intérieur de la ville, à la réduction du taux de pollution, outre l'optimisation du transport des voyageurs à travers notamment l'amélioration des services fournis.

Située à proximité du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat sur une superficie de huit hectares, avec une surface couverte de 21.617m², la nouvelle gare de Rabat comporte 46 quais pour autocars, un parking pour stationnement de courte durée de 24 places et un deuxième pour stationnement de longue durée comptant 20 places, en plus d’espaces de restauration et d'attente.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 160 millions de dirhams, hors aménagements extérieurs, la nouvelle gare routière a été réalisée par la société Rabat Aménagement, maître d’ouvrage délégué relevant de la wilaya de Rabat, en partenariat avec la mairie et le ministère de l’Equipement.

Selon le ministère du Transport, cette nouvelle gare qui devra remplacer la vieille station routière d’El Kamra a été conçue selon une architecture moderne, optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers conformément aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services.