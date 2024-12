Bouskoura: des jeunes filles prêtes à tout pour se procurer «lboufa»

L’aventure d’un baron notoire de la drogue dans la localité de Bouskoura, dans la région de Casablanca-Settat, s’est achevée dernièrement dans les filets de la gendarmerie royale.

«Ce trafiquant et ses dix collaborateurs avaient transformé cette zone de la capitale économique du pays en un bordel à ciel ouvert où des femmes toxicomanes vendaient leur corps pour vingt dirhams afin de s’acheter «lboufa», à côté d’un marché d’articles volés», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 7 et 8 décembre.

Ce baron, très célèbre dans le milieu, et ses collaborateurs devraient être déférés samedi devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Casablanca, indiquent les sources du quotidien. Et de préciser que de lourds chefs d’accusations pèsent contre eux, notamment la «constitution d’une bande criminelle» et des accusations liées au trafic de drogue, font savoir les mêmes sources.

Les perquisitions effectuées après la neutralisation de cette bande criminelle ont permis la saisie de projectiles, d’armes blanches, de cinq voitures et de triporteurs, entre autres.