L'incendie qui s'est déclaré dans la forêt Dahr Benomar dans la commune Ain Tizgha relevant de la province de Benslimane a été complètement circonscrit mardi soir, selon la Direction régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Benslimane.

Sur la base des dernières données reçues du lieu de l'incendie, où sont déployées les équipes d'intervention, l'incendie qui s'est déclaré mardi vers 14h00 dans la forêt Dahr Benomar de la commune Ain Tizgha, province de Benslimane, a été maîtrisé, a indiqué une source officielle au sein de la Direction régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification dans une déclaration à la MAP.



D'après la même source, «le feu a détruit 2,9 hectares de couvert forestier, composé de chênes verts et d'herbes secondaires, causant d'importants dégâts environnementaux».

Et d'ajouter que le feu s'est propagé à une vitesse alarmante en raison des vents secs «Chergui» et de la hausse des températures dans la région, outre l'inflammabilité du couvert forestier.

Le processus de maîtrise de l'incendie a nécessité l'intervention rapide des éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile, de la Gendarmerie Royale, des Forces auxiliaires et des Collectivités locales et régionales.

Par ailleurs, la source a appelé à «faire preuve de prudence et de vigilance, et à éviter tout comportement pouvant entraîner un incendie de forêt compte tenu des conditions climatiques de la région en cette période de l'année».