Azrou: arrestation de deux individus pour coups et blessures aux armes blanches

Largement partagée sur les réseaux, une vidéo fait sensation dans la ville d’Azrou où on voit deux individus, munis d’armes blanches, s’acharner sur leur rival en pleine rue près d’une galerie commerçante.

Les services de la police ont réagi en un temps record puisque, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’un des deux assaillants a été arrêté près des lieux de la rixe alors que son frère, âgé de 42 ans, avec des antécédents judiciaires, a été appréhendé ce mardi.

Lire aussi : Casablanca: interpellation de trois individus apparus dans une vidéo en possession d’armes blanches

Les deux prévenus risquent des poursuites judiciaires pour coups et blessures et détention, sans motif valable, d’armes blanches qui pourraient représenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes.

Après avoir été auditionnés, les deux prévenus devaient être déférés devant la justice ce même mardi.