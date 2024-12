Avortements clandestins à Fès: arrestation de huit personnes impliquées

Les services de la police poursuivent actuellement leur enquête pour retrouver l’ensemble des membres d’un réseau spécialisé dans l’avortement clandestin à Fès, où huit personnes ont déjà été interpellées, toutes impliquées dans cette affaire.

Selon Al Akhbar de ce lundi 2 décembre, une infirmière et un herboriste font partie des accusés dans cette affaire, ayant débuté par la saisie d’une cinquantaine de comprimés sur une femme dans cette ville.

Leur importante quantité, ainsi que le fait que ces médicaments abortifs sont prohibés, ont conduit à l’ouverture d’une enquête, qui a permis de retrouver huit personnes, toutes soupçonnées de former un réseau plus vaste, spécialisé dans l’avortement clandestin.

Les huit mis en cause ont été présentés au Parquet, et le juge en charge de cette affaire a par la suite décidé d’en poursuivre deux en état de détention, les six autres restant, pour l’heure, libres de leurs mouvements.

La prévenue sur laquelle les comprimés ont fait l’objet d’une saisie est accusée d’en avoir fourni à une infirmière, elle aussi membre de ce réseau spécialisé dans les avortements clandestins, et qui travaille dans l’un des centres de santé de Fès.

La perquisition effectuée à son domicile a permis aux enquêteurs de retrouver d’autres comprimés abortifs, de même que du matériel gynécologique, permettant de faciliter des avortements.

Des exemplaires de certificats médicaux, et des échographes, ont également été saisis, en plus d’argent, vraisemblablement issu d’avortements clandestins ayant déjà eu lieu.

Al Akhbar précise que l’ensemble de ces preuves à charge ont conduit les enquêteurs à poursuivre leur enquête, incriminant d’autres personnes, elles aussi impliquées dans ce réseau.

Pour le moment, seules deux d’entre les membres de ce réseau se sont retrouvés en détention provisoire, les six autres personnes arrêtées devront quant à elles attendre que le juge en charge de cette affaire se prononce sur leur cas.

En attendant l’énoncé du verdict, suite à la tenue de ce procès, Al Akhbar précise que l’enquête de police préalablement menée a permis d’identifier l’ensemble des faits incriminant les membres de ce réseau, qui leur font encourir le risque de se voir infliger de lourdes peines de prison.