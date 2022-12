© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

VidéoUne station de trituration moderne d'olives a été inaugurée à Guercif, en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, accompagné du gouverneur de la province, Hassan Belmahi.

Selon le directeur régional du ministère de l’Agriculture de Guercif, Rachid Taibi, cette unité entre dans le cadre du projet d’intensification et d’entretien des oliviers dans la province de Guercif sur une superficie de 2.500 hectares.

Avec un investissement total de plus de 20 millions de dirhams, l’unité a été construite et équipée sur 2 hectares, dont 977,5 mètres carrés couverts, et elle dispose d'une capacité de traitement de 60 tonnes par jour.

Parmi les prochaines opérations figurent la plantation de 11.100 hectares, dont 3.100 hectares dans le cadre de l’agriculture solidaire, et 8.000 hectares dans le cadre de la valorisation collective des terres, la création d'une unité pour la valorisation des sous-produits de l’huile d’olive dans la région, la construction de deux unités de mise en conserve d’olives et d’une plate-forme de commercialisation et l’équipement de deux unités de trituration d’olives.

Le responsable agricole a souligné dans une déclaration à Le360 que cette unité de trituration s’inscrit dans les efforts déployés par le ministère pour développer la chaîne oléicole dans la région, notant que pendant la période 2010-2019, environ 1.700 hectares d’oliviers ont été plantés, 11.500 hectares ont été entretenus, une unité de valorisation des olives a été construite dans la commune de Houara Oulad Raho, et 17.935 hectares ont été équipés d’un système d’irrigation goutte-à-goutte.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, la superficie plantée en oliviers dans l'Oriental est estimée à 126.360 hectares, et le secteur compte 49 pressoirs d’olives modernes et semi-modernes, d’une capacité de 28.100 tonnes par an. La superficie totale des oliviers au niveau de la province de Guercif est de 36.500 hectares, et le rendement moyen est de 3,3 tonnes par hectare.