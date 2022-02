© Copyright : Facebook

Le gouvernement américain a annoncé, jeudi 10 février 2022, avoir restitué lors d’une cérémonie tenue cette semaine à l’ambassade du Maroc à Washington, un fossile de crâne de crocodile marocain retrouvé en 2014, dans une ferme de l'Indiana, par l’unité spécialisée dans le patrimoine culturel relevant du Federal Bureau of Investigation (FBI) .

Le gouvernement américain a officiellement restitué au Royaume un fossile de crâne de crocodile marocain, lors d’une cérémonie tenue cette semaine à l’ambassade du Maroc à Washington.

Sur sa page Facebook, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc souligne que «le crâne découvert par l’unité spécialisée dans le patrimoine culturel relevant du FBI a été trouvé parmi 7.000 artefacts, en 2014, dans une ferme située dans l’Indiana». L'origine et l'âge du crâne restitué au Maroc n'ont toujours pas été identifiés, précise-t-on.

Il s’agit de la plus grande récupération de bien culturels jamais réalisée par cette unité du FBI, spécialisée dans la lutte contre les atteintes au patrimoine culturel et le trafic de biens culturels, et ceci depuis sa création en 2014. Depuis, des experts œuvrent pour identifier les propriétaires légitimes de ces artefacts.

La cérémonie de remise de cet artefact s’inscrit dans le cadre de l'engagement des Etats-Unis à empêcher la contrebande d'objets de valeurs retraçant l'histoire du Royaume et appartenant au patrimoine culturel du Maroc.